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أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. الفراولة تبدأ بـ4 جنيهات والرمان 5 جنيهات

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:52 م
أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. الفراولة تبدأ بـ4 جنيهات والرمان 5 جنيهات سوق الفاكهة
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 24-2 - 2020، وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة ،و أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرار فى الفترة الحالية بسبب زيادة الانتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق ، ما أدى الى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار . 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2-3 جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2 – 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2- 6جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو. 
 
وأشار النجيب ل"اليوم السابع" أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4– 8 جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5-9جنيهات، تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 . 
 
والجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.

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