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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:54 ص
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى ذهب
كتبت ريهام الباشا

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شهدت أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 24-2-2020، ارتفاعا ملحوظا اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 202.76 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 198.29 ريال سعودى.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  202.76 ريال  بما يعادل  54.05 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  185.86 ريال  بما يعادل  49.55 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 42. 177 ريال  بما يعادل  47.54 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  152.07 ريال  بما يعادل  40.54 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  118.27 ريال  بما يعادل  31.53 $ 

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  101.38 ريال   بما يعادل  27.03 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  6,306  ريال   بما يعادل  1,681 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,419 ريال   بما يعادل   378.37 $

 

سعر كيلو الذهب    
 

بنحو 202,756 ريال  بما يعادل 54,051 $

 

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.


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اليوم السابع بلس

عيار 18

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