أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها ارتفاع أسعار الذهب حيث سجل 725 جنيها للجرام في عيار 21 .

سجلت أسعار الذهب عالمياً ومحليا ارتفاع ملحوظ للمرة الثانية بمستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، حيث ارتفعت أوقية الذهب إلي 1683 دولاراً مع استمرار التأثير الكبير لفيروس كورونا على الأسواق العالمية، ليصل الذهب إلي أعلي مستوي له عالمياً منذ مارس 2013.

وزيرة التخطيط: توفير جميع الاعتمادات للانتهاء من مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان

التقى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

"

الأرصاد": أمطار غزيرة ورعدية غدا على كافة الأنحاء والصغرى بالعاصمة 10درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى، طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وزيرة التخطيط: وفرنا أكثر من 25 مليار جنيه لتوفير 1.2 مليون فرصة عمل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات الموجودة فى الدولة المصرية، كونها تولد فرص عمل كبيرة، لتميزها بالمرونة والتواجد فى أماكن مختلفة فى المحافظات، وتحقيق العدالة المكانية فى الدولة، لافتة فى كلمتها خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، المنعقد الآن برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن هذا القطاع لا أستطيع النظر إليه بمعزل عن الاقتصاد القومى، لأن المشروعات الصغيرة تنمو بمشروعات كبرى فى الدولة، مؤكدة أن الوزارة وفرت أكثر من 24 مليار جنيه لجهاز تنمية المشروعات، ما وفر 1.2 مليون فرصة عمل.

"

كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

يعتبر الدكتور مجدى يعقوب أسطورة الطب فى العالم صاحب أكبر الدرجات العلمية والأوسمة، وفي الوقت نفسه لم يهتم صاحب أكبر الدرجات العلمية وأرقى الأوسمة العالمية بأن يرتدى حذاء مغايراً في الفعاليات والمؤتمرات العالمية، حيث قرر طبيب القلوب أن يلتقى الحكام والملوك والرؤساء بنفس الحذاء منذ 5 سنوات، والسر أن يعقوب لا ينظر أبداً إلى المظاهر والشكليات، ولكن ما يتطلع إليه دوما هو الأمل والتاريخ والمجد الذى يصنعه كل يوم.

وقف عبد الله رشدى عن صعود المنبر بعد بث منشورات لا تليق بأدب الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف، وقف الشيخ عبد الله رشدى عن صعود المنبر، لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما يبثه من أراء مثيرة للجدل ومنشوراته التى لا تليق بأدب الدعاة، بناء على مذكرة وكيل الوزارة لشئون الدعوة بإضافة إلى بعض منشوراته التى لا تليق بأدب الدعاة أو الشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، متجاوزًا تعليمات الوزارة.

رئيس الوزراء يشارك اليوم بالعيد الوطنى للكويت ويلتقى وزيرة التجارة الكورية

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين ، العيد الوطنى للكويت بمشاركة عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة ، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى محمد صالح الذويخ، سفير الكويت فى القاهرة، وخلال اللقاء، أشار السفير الكويتي إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى سيتم على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المختلفة بين مصر والكويت.

مقتل ثلاثة إرهابيين مقربين من زعيم تنظيم داعش فى كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الاثنين، مقتل ثلاثة إرهابيين من المقربين لزعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى واعتقال سبعة إرهابيين ضمن قاطع محافظة كركوك، مؤكدة أن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق يواصل تعقب بقايا قيادات وعناصر تنظيم داعش.

رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنظيم منتدى الأعمال المصرى الكورى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع اللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة عدد من الملفات.

ترامب يرتدى الشال الهندى ويخلع حذائه فى منزل غاندى.. صور

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الهند استقبلت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشكل حافل ومبهج فى أول زيارة له للبلاد تستغرق 36 ساعة تهدف إلى إعادة تأكيد العلاقات الأمريكية الهندية والتى تقدم صورة خارجية تثير الحسد للرئيس فى العام الذى يسعى فيه لإعادة انتخابه.

منظمة السياحة العالمية: انخفاض الحجوزات عالميا بنسبة 11% منذ ظهور كورونا

قال الدكتور سعيد البطوطى، مستشار منظمة السياحة العالمية، إن فيروس كورونا يؤثر بشدة على السياحة العالمية، منوها إلى أن الوباء يمكن أن يكون أكبر عائق أمام النمو الاقتصادى العالمى، كاشفا عن انخفاض نسبة الطلب على الطيران إلى - 0,6% بعدما كانت متوقعة + 4,8%، كما انخفض معدل الحجوزات السياحية بشكل عام بنسبة 11% منذ ظهور الفيروس حتى الآن.

دفاع الإرهابى هشام عشماوى ينفى ما نشرته العربية بشأن تنفيذ حكم إعدام موكله

قال خالد المصرى دفاع الإرهابى هشام عشماوى، إنه لم يتلقى أى إخطار من مصلحة السجون بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق موكله، ونفى ما نشرته قناة العربية حول تنفيذ حكم الإعدام، لافتا إلى أن أسرة عشماوى ليست لديها أى معلومة بشأن تنفيذ السجون لحكم الإعدام، ولم يتم إخطار أسرته بذلك.