أب بالشرقية يطالب بسرعة علاج ابنه صاحب الـ 6 سنوات المريض بسرطان الحنجرة

الشرقية - فتحية الديب

"حالته متأخرة" هكذا لخص أب بالشرقية حالة ابنه الأصغر ابن الستة أعوام لإصابته بالسرطان فى الحنجرة، وقال "عمر أحمد أبو هاشم" عامل دهان بـ "ورشة دوكو" ومقيم قرية صفط الحنا مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، إن ابنه "محمد" ابن الست سنوات شعر بأعراض ألم شديد فى الحنجرة، مع ارتفاع فى درجة الحرارة، فاصطحابة إلى أحد الأطباء الذى أكد له بضرورة استئصال اللوزتين، وأجرها له فى مستشفى خاص بناحية القطاوية.

وتابع الأب: أن الطبيب أجرى لنجله العملية مع علمه بوجود ورم فى الحنجرة، وأن التحاليل أظهرت ذلك ولكنه أخفى عليهم، وتسببت العمليات فى حدوث تدهور شديد فى حالة الطفل، حيث أجريت له تحاليل جديد اتضح إصابته بمرض السرطان، ونصحه بسرعة التوجه إلى مستشفى بالقاهرة للعلاج، موضحا أنه حاول إلحاقه للعلاج بالمستشفى لتأخر حالته ووصوله إلى مرحلة متأخرة فى المرض استئصال اللوزتين التى تسببت فى حدوث المضاعفات للطفل، لكن تم إبلاغه بإضافة اسم الطفل على قائمة الانتظار.

وأردف الأب، أنه لجأ إلى التواصل مع الإعلام، من أجل إلحاق نجله بأى مكان لسرعة علاجه، وخاصة أن حالته لا تسمح الانتظار، للتواصل مع الحالة على الرقم 01228180979 .

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محمد المصاب بسرطان الحنجرة