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أب بالشرقية يطالب بسرعة علاج ابنه صاحب الـ 6 سنوات المريض بسرطان الحنجرة

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:00 ص
أب بالشرقية يطالب بسرعة علاج ابنه صاحب الـ 6 سنوات المريض بسرطان الحنجرة الطفل محمد المصاب بسرطان الحنجرة
الشرقية - فتحية الديب

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"حالته متأخرة" هكذا لخص أب بالشرقية حالة ابنه الأصغر ابن الستة أعوام لإصابته بالسرطان فى الحنجرة، وقال "عمر أحمد أبو هاشم" عامل دهان بـ "ورشة دوكو" ومقيم قرية صفط الحنا مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، إن ابنه "محمد" ابن الست سنوات شعر بأعراض ألم شديد فى الحنجرة، مع ارتفاع فى درجة الحرارة، فاصطحابة إلى أحد الأطباء الذى أكد له بضرورة استئصال اللوزتين، وأجرها له فى مستشفى خاص بناحية القطاوية.

وتابع الأب: أن الطبيب أجرى لنجله العملية مع علمه بوجود ورم فى الحنجرة، وأن التحاليل أظهرت ذلك ولكنه أخفى عليهم، وتسببت العمليات فى حدوث تدهور شديد فى حالة الطفل، حيث أجريت له تحاليل جديد اتضح إصابته بمرض السرطان، ونصحه بسرعة التوجه إلى مستشفى بالقاهرة للعلاج، موضحا أنه حاول إلحاقه للعلاج بالمستشفى لتأخر حالته ووصوله إلى مرحلة متأخرة فى المرض استئصال اللوزتين التى تسببت فى حدوث المضاعفات للطفل، لكن تم إبلاغه بإضافة اسم الطفل على قائمة الانتظار.

وأردف الأب، أنه لجأ إلى التواصل مع الإعلام، من أجل إلحاق نجله بأى مكان لسرعة علاجه، وخاصة أن حالته لا تسمح الانتظار، للتواصل مع الحالة على الرقم 01228180979 .

مبادرة "سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية،كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم مباشرة على موقع "اليوم السابع" والتواصل مع المسئولين فى كافة القطاعات الخدمية لتوصيل شكواكم والعمل على حلها ونشر رد المسئول على الشكوى.

محمد المصاب بسرطان الرئة
محمد المصاب بسرطان  الحنجرة
صور من الاشاعات والتحاليل الخاصة بالطفل (1)
صور من الاشاعات والتحاليل الخاصة بالطفل 

صور من الاشاعات والتحاليل الخاصة بالطفل (2)
صور من الاشاعات والتحاليل الخاصة بالطفل

صور من الاشاعات والتحاليل الخاصة بالطفل (3)
صور من الاشاعات والتحاليل الخاصة بالطفل

 

صور من الاشاعات والتحاليل الخاصة بالطفل (5)
صور من الاشاعات والتحاليل الخاصة بالطفل 

صور من الاشاعات والتحاليل الخاصة بالطفل (6)
صور من الاشاعات والتحاليل الخاصة بالطفل 

صور من الاشاعات والتحاليل الخاصة بالطفل (7)
صور من الاشاعات والتحاليل الخاصة بالطفل

 

 


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