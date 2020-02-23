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6 حالات صحية ممنوعة من الإفراط في تناول اللحوم

الأحد، 23 فبراير 2020 09:00 ص
6 حالات صحية ممنوعة من الإفراط في تناول اللحوم اللحوم-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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من الطبيعى أن يحتاج الجسم لجميع العناصر الغذائية وذلك لتوازنه وتجديد النشاط والحيوية وحمايته من الأمراض والفيروسات، ولكن بعض الحالات الصحية ممنوعة من تناول اللحوم بكثرة ، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون التي تؤثر على صحتهم وتعرضهم للخطر ، وحسب ما ذكره موقع mercyforanimals  فأن أبرز الحالات الممنوعة من الاكثار من تناول اللحوم هي:


 

حالات صحية  ممنوعة من الافراط في تناول اللحوم
 

1: مرضى النقرس
 

وهو من الامراض التي تؤثر على المفاصل وتسبب الم شديد والتهاب بها ومن الأمراض الممنوع أصحابها من تناول اللحوم وذلك لأن حمض اليوريك يكون مرتفع بشكل كبير مما يسبب ترسبه في المفاصل ويؤثرعلى الحركة.

2: مرضى القلب

ينصح مرضى القلب بالحد من تناول اللحوم وخصوصا التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون لأنها تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية وتسبب تصلب الشرايين وقد تعرض المريض للجلطات.

3:مرضى الكبد

يعانى مرضى الكبد من مشاكل عديدة وخلل في الانزيمات المسئولة عن هضم الدهون ، لذلك عند تناول اللحوم يؤثر ذلك على صحة الكبد ووظيفته، لذلك يجب أن يحد مريض الكبد من تناول اللحوم ويستبدلها بالخضروات والفواكه.

4:مرضى الكلى
 

الاكثار من تناول اللحوم يؤثر على أداء الكلى ويؤثر على صحتها ، لذلك ينصح مرضى الكلى بتناول كميات قليلة من اللحوم واستبدالها بالخضروات والفواكه المناسبة لحالته.

5:مرضى السمنة

مرض السمنة من أخطر الأمراض التى يتعرض لها البعض حيث انها تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكر، لذلك ينصح مرضى السمنة بالحد من تناول اللحوم الدسمة نظرا لاحتوائها على دهون كثيرة تؤثر على صحة الجسم.

6:مرضى السكر
 

على مرضى السكر عدم تناول كميات كبيرة من اللحوم فقد يؤثر ذلك على صحتهم.

 

 


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