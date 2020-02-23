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%1.3 انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال نوفمبر 2019

الأحد، 23 فبراير 2020 10:35 ص
%1.3 انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال نوفمبر 2019 اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الاحصاء
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2019، حيث بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 129.50 خلال شهر نوفمبر 2019 "أولي" مقابل 131.20خلال شهر أكتوبر 2019 "نهائي" بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.

ورصدت النشرة الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا، حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية "طوب - زجاج – اسمنت" 114.86 خلال شهر نوفمبر 2019، مقارنة بشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ 93.66 بارتفاع قدره 22.6% وذلك بسبب زيادة نسبة المبيعات.

وسجل الرقم القياسي لصناعة الجلد ومنتجاته 45.99 خلال شهر نوفمبر 2019، مقارنة بشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ 44.79 بارتفاع قدره 2.7% وذلك طبقا لزيادة نسبة الطلب والمبيعات.

وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا، فقد بلغ الرقم القياسي لصناعة فحم الكوك 6.69 خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ 12.43 بنسبة انخفاض قدرها 46.2% وذلك بسبب إجراء عمرة سنوية لبعض الشركات لمدة 20 يوم.

وسجل الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر نحو 213.14، خلال شهر نوفمبر 2019، مقارنة بشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ 239.17 بانخفاض قدره 10.9% وذلك بسبب انخفاض مبيعات التصدير.

وشهد الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر أكتوبر الماضي "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" ارتفاعا بنسبة قدرها 0.04٪، حيث بلغ 131.20 خلال شهر أكتوبر 2019 "أولي" مقابل 131.15 خلال شهر سبتمبر 2019 "نهائي".


جهاز الإحصاء

الإحصاء

الصناعات التحويلية

اخبار الاقتصاد

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