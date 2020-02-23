وقف بطلان انتخابات النادى الأهلى لحين الفصل بدستورية المادة 68 من اللائحة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بوقف الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادى الأهلى، لبطلان انتخابات النادى الأهلى التى فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، تعليقها لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 68 من اللائحة الاسترشادية للنادى الاهلي.

وقالت الدعوى، التى حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد فى الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائى رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم فى الجمعيات العمومية للنادي.

كانت انتخابات النادى الأهلى أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادى وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية، الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.