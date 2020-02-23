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وفد برلمان أوروبى يشيد بجهود السعودية فى مجال الحقوقى للمرأة

الأحد، 23 فبراير 2020 01:57 م
وفد برلمان أوروبى يشيد بجهود السعودية فى مجال الحقوقى للمرأة المراة السعودية
كتب كامل كامل

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أشاد وفد برلمان أوروبى يزور المملكة العربية السعودية، بالتطورات التي تشهدها السعودية وخاصة في المجال الحقوقى للمرأة، واستقبل رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطانى اليوم، وفدًا من البرلمان الأوربي.

وقدّم رئيس الجمعية خلال اللقاء شرحًا موجزًا عن أنشطة الجمعية واسهاماتها فى نشر الثقافة الحقوقية وآليات عملها ونوعية القضايا التى تتلقاها وما تقدمه الجمعية من جهود فى مجال حقوق الإنسان، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وقدرت رئيسة الوفد التطور الكبير الذى تشهده المملكة فى مختلف المستويات، وكذلك التطور الذى تشهده فى مجال حقوق المرأة، وما تم من إجراءات بشأن تمكينها فى مختلف المجالات .

كما تطرق الحديث إلى بعض قضايا السجناء فى المملكة, وأوضح رئيس الجمعية أن تدخل بعض الدول ومنها بعض دول الاتحاد الأوربى فى مثل هذه القضايا يعد تدخلاً فى الشؤون الداخلية للدولة وقد يعرقل هذا التدخل شمول هؤلاء السجناء بالعفو.

وبين الدكتور القحطانى وجهة نظر الجمعية تجاه هذه القضايا والآلية العدلية التى يتم اتخاذها بِشأنها، وحرص الجمعية على أن يكون هناك محاكمات عادلة, وأن السجناء يحظون برعاية متكاملة ويتضح ذلك من بعض الزيارات التى تقوم بها الجمعية للسجون, وأن الجمعية تتابع مثل هذه القضايا بشكل مستمر.

وأكد الوفد أن الاتحاد الأوربى شريك استراتيجى فى قضايا حقوق الإنسان ولا يسعون إلى أى تدخل فى الشأن الداخلى للمملكة.

وأشاد وفد البرلمان الأوربى بالجهود التى تقوم بها الجمعية وبالأنشطة التى تعمل على تحقيقها، مؤكدًا أهمية الاستماع المتبادل لوجهات النظر فى مجال حقوق الإنسان.

 


السعودية

حقوق الانسان

البرلمان الاوروبى

المملكة العربية

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