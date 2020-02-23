وزير المالية الفرنسى: إذا احتاج لبنان للمساعدة المالية فبلادنا موجودة

هند المغربي

أكد دان ميرفى وزير المالية الفرنسي، أنه إذا احتاج لبنان للمساعدة المالية ففرنسا موجودة، مضيفا أنه لا يجب خلط قضية تعافى الاقتصاد اللبنانى بمسألة إيران وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.

وذكر ميرفى فى وقت سابق، أن فيروس كورونا الجديد تسبب فى تعرض قطاع السياحة فى فرنسا إلى انخفاض حاد، وتقليص الرحلات الجوية من وإلى أنحاء العالم.

وأفاد وزير المالية الفرنسى، دان ميرفى، خلال اجتماع وزراء مالية دول قمة مجموعة العشرين، اليوم الأحد، بأن عدد السياح فى فرنسا تضاءل بنسبة 30% إلى 40%، وذلك أقل من التقديرات المتوقعة للبلاد، جاء ذلك فى ظل حظر السفر وتأجيل الرحلات الجوية، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 200 ألف رحلة طيران.

ووفقا لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، فإن عدد السياح فى البلاد خلال عام 2018، بلغ حوالى 89.4 مليون زائر، حيث تعتبر فرنسا، من أكثر البلدان اجتذابا للسياح فى العالم، وتمثل عائدات السياحة نسبة 8% من إجمالى الناتج المحلى الفرنسي.

ويشار إلى أن فرنسا تستقبل حوالى 2.7 مليون سائح صينى كل عام، وتتوقع الحكومة انخفاض هذا العدد بشكل كبير خلال العام الجارى 2020.

والجدير بالذكر أن وزير الصحة الفرنسى أوليفيه فيران كان قد اعلن فى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بلاده أمر "مرجح للغاية" وإن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره مشيرا إلى أنه يتابع الوضع فى إيطاليا عن كثب.

وأضاف فيران فى مقابلة مع صحيفة لو باريزيان "اليوم ليس هناك سوى مريض واحد مصاب فى فرنسا وهو فى المستشفى فى ليون، وحالته الصحية ليست مقلقة، وكل الباقين، عدا رجل توفى عن ثمانين عاما، قد خرجوا من المستشفى بعد أن تماثلوا للشفاء وهم ليسوا ناقلين للعدوى"، مضيفا: "احتمال ظهور حالات أخرى مرجح بشدة. هل يصبح وباء؟ نستعد لذلك".