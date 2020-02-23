وزير المالية السعودى: المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبنانى

رويترز

قال وزير المالية السعودى، محمد الجدعان، اليوم الأحد، إن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أى دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف وزير المالية السعودى، للصحفيين في ختام اجتماع لمسؤولى المالية من مجموعة العشرين، "المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبنانى".

كان وزير المالية الفرنسى ، برونو لو مير ، اليوم الأحد ، قال إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.وقال لوكالة الأنباء رويترز، في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين ، "فرنسا مستعدة دائما لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائما في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل".

وأضاف "نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران".

من جهة أخرى، قال وزير المالية الفرنسى ، أن فيروس كورونا الجديد تسبب فى تعرض قطاع السياحة فى فرنسا إلى انخفاض حاد، وتقليص الرحلات الجوية من وإلى أنحاء العالم.