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وزير الطيران يبحث مع سفير جيبوتي فتح خط طيران مباشر بين البلدين

الأحد، 23 فبراير 2020 12:13 م
وزير الطيران يبحث مع سفير جيبوتي فتح خط طيران مباشر بين البلدين وزير الطيران يبحث مع سفير جيبوتي فتح خط طيران مباشر بين البلدين
كتبت - رحاب نبيل

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التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى ، اليوم الأحد ، محمد ظهر حرسى ، سفير دوله جيبوتي بالقاهرة بحضور الطيار منتصر مناع نائب الوزير، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل الجوى والعمل على نقل الخبرات والتجارب المصرية فى هذا المجال بمختلف أنشطته إلى دولة جيبوتي ، وذلك فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الطيران المدنى المصرى لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.
 
وناقش الجانبان خلال اللقاء الإتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين وسبل التعاون بين شركة اير جيبوتي والشركة الوطنية مصر للطيران فى مجالات الصيانة والخدمات الأرضية، كما تم دراسة فتح خط طيران مباشر  وكذا دراسة تشغيل رحلات شحن جوى بين البلدين.
 
وأكد وزير الطيران المدني على عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر وجيبوتي وأن وزارة الطيران وشركاتها التابعة  تسخر كافة إمكانياتها لتقديم كافة الدعم الفنى والاستشارى للنهوض بقطاع الطيران بدولة جيبوتي الشقيقة والتى تعد من الأسواق الواعدة داخل القارة السمراء.
 
وأضاف وزير الطيران أن الدولة المصرية تحرص على مد أواصر التعاون وتوطيد العلاقات مع جميع الأشقاء داخل القارة الإفريقية فى شتي المجالات.
 
ومن جانبه أعرب السفير  محمد حرسي عن سعادته بهذا اللقاء الهام الذي يأتى فى ظل الإهتمام الكبير الذى تحظى به جمهورية مصر العربية داخل دولة جيبوتي، كما أشاد بالتطور الكبير الذى لمسه داخل قطاع الطيران المدني المصرى والذى يعد من أهم الرواد فى صناعة النقل الجوى الإفريقي ، وتطلع السفير إلى المزيد من النجاحات والتعاون بين مصر و جيبوتي خلال الفترة المقبلة وبخاصة في مجال الطيران المدني.
 
 

وزير الطيران

سفير جيبوتي

القارة الأفريقية

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