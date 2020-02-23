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وزير الصحة الفرنسى: نستعد لانتشار فيروس كورونا بصورة وبائية

الأحد، 23 فبراير 2020 01:26 م
وزير الصحة الفرنسى: نستعد لانتشار فيروس كورونا بصورة وبائية كورونا
(رويترز)

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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران اليوم الأحد إن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده أمر "مرجح للغاية" وإن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره مشيرا إلى أنه يتابع الوضع في إيطاليا عن كثب.

وأضاف فيران في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان "اليوم ليس هناك سوى مريض واحد مصاب في فرنسا وهو في المستشفى في ليون، وحالته الصحية ليست مقلقة، وكل الباقين، عدا رجل توفي عن ثمانين عاما، قد خرجوا من المستشفى بعد أن تماثلوا للشفاء وهم ليسوا ناقلين للعدوى".

وأضاف "احتمال ظهور حالات أخرى مرجح بشدة. هل يصبح وباء؟ نستعد لذلك".

وأشار الوزير إلى أن عدد معامل التحاليل المجهزة باختبارات تشخيصية ستزيد لتصل لطاقة "عدة آلاف" من الاختبارات يوميا مقابل 400 في الوقت الحالي.

وتوفى قبل قليل الحالة الثالثة بعد الإصابة بفيروس كورونا فى السفينة السياحية اليابانية، جاء ذلك وفق ما نقلته قناة العربية فى خبر عاجل، وكانت أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، نهاية الأسبوع الماضى، وفاة اثنين من ركاب السفينة السياحية دايموند برنسيس الموبوءة بفيروس كورونا والتى خضعت للحجر الصحى فى اليابان، ونقلت الهيئة عن مصدر بالحكومة لم تكشف عن هويته أن الراكبين هما رجل وامرأة فى الثمانينات من العمر.

وكانت السلطات اليابانية، أعلنت تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 621 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) الأربعاء، أن نتائج الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لـ 79 شخصا، فيما من المقرر أن يغادر المصابون السفينة الجمعة المقبل.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

وزارة الصحة الفرنسية

وباء كورونا

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