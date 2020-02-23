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وزير الصحة الفرنسى: أراقب تطورات فيروس كورونا فى إيطاليا عن كثب

الأحد، 23 فبراير 2020 10:07 م
وزير الصحة الفرنسى: أراقب تطورات فيروس كورونا فى إيطاليا عن كثب محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قال وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، اليوم الأحد، إنه لا توجد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا وإنه يراقب الوضع فى إيطاليا عن كثب.

وقال فيران في مؤتمر صحفى، "الوضع الليلة متطور للغاية على المستوى الدولى، نتابع الوضع في إيطاليا"، وأضاف "تحدثت مع نظيرى الإيطالي ونظيرى الألماني،و اتفقنا على إجراء مناقشة بين عدة وزراء صحة أوروبيين ربما فى الأسبوع المقبل".

ومضى يقول إن الوضع "مستقر" في فرنسا وإنه "لا توجد حالات جديدة".

ولقيت حالة ثالثة مصرعها في إيطاليا؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ، عن مسئول الصحة بإقليم (لومبارديا)، جوليو جاليرا، تصريحاته للصحفيين اليوم ، الأحد ، أن الضحية كانت إمرأة مسنة من بلدة (كريما) الواقعة بالقرب من مدينة (ميلانو) الإيطالية، والتي كانت تعاني أيضًا من مرض السرطان.

وكان مريضان آخران مسنان قد لقيا مصرعهما شمالي إيطاليا إثر الإصابة بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وكان رئيس هيئة الحماية المدينة فى إيطاليا أنجلو بوريللى، أعلن اليوم ، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد فى البلاد إلى 132 حالة.

وقال بوريللى - حسبما ذكرت قناة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، "إن 26 شخصا من بين المصابين يرقدون فى الرعاية المركزة، فيما توفى اثنان وشفى ثالث من المرض".


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