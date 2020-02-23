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وزير الرى يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ لمناقشة 25 مشروعا

الأحد، 23 فبراير 2020 02:51 م
وزير الرى يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ لمناقشة 25 مشروعا محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اليوم، اجتماع مع اللجنة العليا للتراخيص رقم (17)، بحضور المهندس عاشور عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية والمحافظات الساحليه .
 
وناقشت اللجنة 25 موضوعا يتعلق بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة والتى سوف تتيح فرص عمل مباشره وغير مباشرة منها 4 بمحافظة جنوب سيناء و13 فى محافظه البحر الأحمر، و 2 فى السويس و4 فى مرسى مطروح، و طلب فى محافظة الإسكندرية بجانب ما يستجد من أعمال والطلب المقدم من شركة بترول جنوب أبو زنيمة (بتروزنيمه) لتعديل مد خط أنابيب بحرى .
 
وأوضح عبد الكريم أن اللجنه هى المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، وجدير بالذكر أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب كما تم مناقشة بعض الموضوعات المستجدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مناقشة الحصول على الترخيص لمنتجع بالما هاوس السياحي شركة اسبكترا للاستثمار العقاري والسياحي بمحافظة البحر الأحمر.
 
وأضاف رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ أنه هناك لجنة فنيه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية . 
 
ووجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى بسرعة إتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشدة الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب .
 
 
 
 

وزير الرى

حماية الشواطىء

المحافظات الساحلية

اخبار مصر

اخبار اليوم

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