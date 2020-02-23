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وزير الدولة للشئون الخارجية السعودى يلتقى وفدا من البرلمان الأوروبى

الأحد، 23 فبراير 2020 06:56 م
وزير الدولة للشئون الخارجية السعودى يلتقى وفدا من البرلمان الأوروبى وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير
وكالات الأنباء

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التقى وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، وفدا من البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية برئاسة هانا نويمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء- علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وبحثا المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان الجبير نفى في وقت سابق، وجود أى قنوات تواصل خلفية بين السعودية وإيران، مؤكدا أن الرياض تعلن موقفها بوضوح وهو مطالبة إيران باحترام الأعراف الدولية.

وقال الجبير على هامش مباحثاته مع وزيرة خارجية النرويج، ايني إريكسون، في الرياض الأربعاء الماضى ـ "لا توجد قنوات تواصل خلفية مع إيران وموقفنا من إيران واضح جدا"، مطالبا إيران بالالتزام بالأعراف الدولية والقانون الدولي، ومبدأ احترام سيادة الدول الأخرى، والتوقف عن دعم الإرهاب وتوفير صواريخ باليستية للإرهابيين .

وطالب الجبير إيران بالالتزام بحسن الجوار مع الخليج، مشددا على ضرورة تغيير سلوكها لو أرادت أن تتعامل بطريقة طبيعية مع العالم.

وفيما يخص الشأن اليمنى، أكد الجبير على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية لليمن ودعم مهمة الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة هناك.

وأضاف أن النرويج من أكبر الدول الداعمة لليمن، مشددا على ضرورة دعم مهمة المبعوث الأممى مارتن جريفثس من أجل التوصل لتسوية سياسية، وفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات.

 

 

 


السعودية

عادل الجبير

البرلمان الاوروبى

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وزير الخارجية السعودى

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