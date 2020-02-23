وزير الدفاع العراقى والسفير الأمريكى يبحثان التعاون المشترك للقضاء على داعش

كتب كامل كامل

بحث وزير الدفاع العراقى نجاح الشمرى، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكى فى بغداد سبل التعاون المشترك للقضاء على عصابات داعش الإرهابية

وذكر بيان للوزارة الدفاع العراقية، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الدفاع استقبل في مكتبه السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر وقائد قوات التحالف فى العراق وسوريا والوفد المرافق له".

وأضاف أن "اللقاء بحث سبل التعاون المشترك للقضاء على عصابات داعش الإرهابية".

وقد مصدر أمنى عراقى أمس السبت، باصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق جنوبى بغداد.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "عبوة ناسفة انفجرت، قرب سوق شعبية ضمن منطقة المعالف مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح خطيرة".

يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمنى نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة.