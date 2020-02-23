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وزير الإنتاج الحربى من البرلمان: نبدأ إنتاج أول أتوبيس كهربائى نوفمبر المقبل

الأحد، 23 فبراير 2020 12:46 م
وزير الإنتاج الحربى من البرلمان: نبدأ إنتاج أول أتوبيس كهربائى نوفمبر المقبل الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى
كتب عبد اللطيف صبح

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كشف الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، عن توجه الدولة نحو إنتاج أول أتوبيس كهربائى فى بداية شهر نوفمبر المُقبل، وستكون أتوبيسات تعمل داخل المُدن، موضحا أن الأولوية لمصر فى مجال صناعة السيارات الكهربائية ستكون للأوتوبيسات، لافتا إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة "فوتون" لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية فى مصر بمعدل 500 أتوبيس سنويا لمدة 4 سنوات بإجمالى 2000 أتوبيس، مع إمكانية رفع هذا العدد إلى 5000 أتوبيس.

 

كما أعلن الدكتور محمد العصار، عن الاتفاق مع شركة "جيلى" الصينية لصناعة السيارات على تصنيع سيارات الركوب الكهربائية، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء محطات الشحن بالتوارزى مع تصنيع السيارات الكهربائية والشراكة مع شركات مُتخصصة فى هذا المجال، مضيفا أن الأتوبيسات السياحية الكهربائية سيكون لها مواصفات خاصة تختلف عن الأتوبيسات داخل المُدن، لافتا إلى أنه يتم توقيع مُذكرة تفاهم مع شركة أمريكية مُتخصصة فى صناعة تلك الأتوبيسات.

 

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها فى ضوء التطور التكنولوجى وانتشار السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى.

 

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، أن الوزارة مُكلفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لنشر وتشجيع وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، منوها إلى أن الوزارة عقدت 7 اجتماعات حتى الآن لوضع بعض محاور الاستراتيجية، وأنه سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء فور الانتهاء منها لإقرارها والعرض على رئيس الجمهورية، موضحا أن الوزارة تتبنى فكرة صناعة السيارة الكهربائية لما تتمتع به من مميزات، منها انخفاض تكلفة صيانتها.

 


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