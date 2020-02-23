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وزيرة الدفاع الفرنسية: نقف مع اليونان لمواجهة التوتر فى بحر إيجة

الأحد، 23 فبراير 2020 04:29 م
وزيرة الدفاع الفرنسية: نقف مع اليونان لمواجهة التوتر فى بحر إيجة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى
رويترز

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نقلت صحيفة يونانية عن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى قولها اليوم الأحد، إن بلادها ستقف مع اليونان وقبرص وتدعمهما فى نزاعهما مع تركيا على مناطق في البحر المتوسط.

واليونان وتركيا على خلاف بشأن قضايا مختلفة، من حقوق التعدين فى بحر إيجة إلى قبرص المنقسمة عرقيا، كما يتفاقم التوتر بسبب تنقيب تركيا قبالة قبرص ويُعد الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة ردا على ذلك.

وقالت بارلي فى مقابلة مع صحيفة تو فيما "تعتزم فرنسا الوقوف مع اليونان ومساعدتها على مواجهة التوتر فى بحر إيجة وشرق البحر المتوسط".

وترافق فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية بالفعل حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول خلال عملياتها بالبحر المتوسط.

وقالت بارلي للصحيفة "تدعم فرنسا اليونان وقبرص فى مسألة احترام سيادتهما على مناطق بحرية وتدين، مع شركائها الأوروبيين، عدم احترام تركيا لهذه القواعد الأساسية".

وأغضب اليونان اتفاق وقعته ليبيا وتركيا يوم 27 نوفمبر يرسم حدا بحريا بين البلدين بالقرب من جزيرة كريت اليونانية، ووصفت الاتفاق بأنه انتهاك سافر للقانون الدولي.

ووصفت أثينا الاتفاق بأنه مناف للعقل لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلى تركيا وليبيا.

وقالت بارلي إن الاتفاق بين البلدين يثير قلقا شديدا، وأضافت فى المقابلة مع الصحيفة "يعرض هذا الاتفاق المصالح والأمن في المنطقة للخطر، ليست له أى قيمة قانونية ولا يتفق مع القانون الدولي".


بحر ايجه

فرنسا

اليونان

قبرص

تركيا

ليبيا

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