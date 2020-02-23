وزيرة التضامن: 2.5 مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة

كتب مدحت وهبة

استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة وخلال اللقاء قدم السفير الأمريكى التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعى على توليها مسؤولية الوزارة وتمنى لها التوفيق مؤكدا حرص السفارة الامريكية على التعاون مع الوزارة فى كافة الملفات خاصة التى يمكن للسفارة أن تقدم فيها الدعم الفنى والتقنى.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى استراتيجية الوزارة وأهم مجالات عملها وحرص الوزارة على التحول من الحماية إلى الانتاج ومن الدعم إلى التمكين وخصوصا فيما يتعلق بالفئات الهشة والاولى بالرعاية كما استعرضت الوزيرة عملية الاصلاح المؤسسى التى بدأت الوزارة فى تنفيذها وتسير فى عدة مسارات أهمها اعادة الهيكلة ورفع كفاءة العاملين بالوزارة من خلال التدريب والتأهيل والربط الشبكى بين الديوان العام والمحافظات وكذلك اعادة هيكلة قطاعات الوزارة لتواكب الخدمات التى تؤديها الوزارة للمواطنين مع ترسيخ قيم الشفافية ومكافحة الفساد عبر آليات متنوعه ويواكب ذلك اصلاح تشريعى يمكن الوزارة من العمل بفاعلية وكفاءة اكبر بدأ بقانون حماية الاشخاص ذوى الإعاقة ثم قانون التأمينات الموحد وكذلك قانون ممارسة العمل الأهلى والذى ستصدر لائحته التنفيذية قريبا ووصفته وزيرة التضامن الاجتماعى بأنه قانون يلبى طموحات العاملين فى المجتمع المدنى ويمكنهم من تحقيق اعلى معدلات المشاركة الفاعلة فى خدمة المجتمع المصرى.

وحرصت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على شرح برامج مظلة الحماية الاجتماعية التى تنفذها الوزارة وعلى رأسها برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة والذى يستفيد منه ما يزيد عن 2.5 مليون أسرة ولدية قواعد بيانات دقيقة ومحدثه وكذلك برنامج فرصه للتشغيل وبرامج تمكين المرأة اقتصاديا كما استعرضت اهتمام الوزارة ببرامج تنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية من خلال مشروع 2 كفاية الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع اكثر من 100 جمعية أهلية وتخطط ليصل عددها إلى 500 جمعية أهلية فى كل المحافظات المصرية.