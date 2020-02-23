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وزيرة التضامن تدعو القطاع الخاص للشراكة في استثمار أموال التأمينات.. صور

الأحد، 23 فبراير 2020 06:17 م
وزيرة التضامن تدعو القطاع الخاص للشراكة في استثمار أموال التأمينات.. صور نيفين القباج
كتب عبد الحليم سالم

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دعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، القطاع الخاص إلى الاستثمار بالشراكة معها في أموال التأمينات التى انتهت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية من سدادها، من أجل تعظيم الاستفادة منها.

وأضافت القباج أن الوزارة تسعى إلى تطوير العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص خلال السنوات القادمة، لافتة إلى أن "العلاقة بين الجانبين علاقة مستمرة".

وأشارت الوزيرة، في ندوة غرفة التجارة الأمريكية اليوم، والتي تعد أول ظهور عام لها منذ توليها الوزارة، إلى أن من يفكر بعقل التدريب ويعمل بعقل التنمية يستطيع أن يصل إلى نتائج فعالة وهذا ما "نعمل على تحقيقه خلال الفترة القادمة"

 

وكشفت الوزيرة أن هناك 36 مليون مواطن يستفيدون من برامج الوزارة  ،ولكن يجب علينا تطوير خدماتنا " خدماتنا مش حلوة اوى خاصة في مجال ذوى الاعاقة" ، لافتة اننا نسعى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص اليوم الى وضع أولي قواعد الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية متكاملة وعادلة ومستدامة .

 

واوضحت الوزيرة انه اذا لم يتم تطوير المؤسسات والموظفين وميكنة العمل لن تستطيع الحكومة أن تواكب التطور وأن تحقق الانجاز الذى تريد أن تحققه الدولة.

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وأشارت القباج ان الاستثمار في البشر كلمة سر تحقيق التطوير والتنمية خلال الفترة القادمة وهذا احد المحاور الهامة التى تقوم عليه استراتيجية الوزارة العامين القادمين.

وأوضحت نيفين القباج أن هناك 3.3 مليون أسرة، اي ما يعادل 14 مليون مواطن يحصلون على الدعم النقدى المشروط، وهو في مجال الصحة والتعليم

 

وقالت الوزيرة ان مكافحة الادمان من أهم المحاور التى تعمل عليها الوزارة  ،مشيرة الى ان خلال الشهرين المضيين كان هناك 9 حوادث منها 8 حوادث سيارات نتيجة للإدمان ومن ثم فإن التغيير السلوكى من اهم التحديات التى نعمل عليها خلال الفترة القادمة.

 

 


وزيرة التضامن الاجتماعى

نيفين القباج

الغرفة الامريكية

غرفة التجارة الامريكية

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