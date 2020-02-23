وزراء الإنتاج الحربى والكهرباء وقطاع الأعمال يبحثون بدء مشروعات بالجابون

كتب زكى القاضى

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وممثلي وزارة الخارجية ،الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسحلة وممثل عن هيئة الاستثمار وممثل دار الهندسة ، لبحث موضوعات التعاون المشترك مع دولة الجابون، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

تم خلال اللقاء مناقشة موضوعات التعاون المشترك مع دولة الجابون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، كما تم بحث سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين الجانب المصري والجابوني وفرص الشراكة الاستثمارية والتجارية المقترحة في مجالات الأخشاب والكهرباء والتعدين والزراعة والبنية التحتية خاصةً إنشاء ورصف الطرق، وتم التأكيد على حرص الدولة على تدعيم العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية ومنها دولة الجابون، واستغلال فرص التعاون المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا اللقاء يأتي في إطار مناقشة التكليفات الرئاسية الخاصة بالتعاون مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة والإنفتاح على السوق الأفريقية، مؤكداً حرص وزارة الكهرباء على العمل المشترك مع كافة الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم مصالح الجانبين خاصةً في مجال تطوير البنية التحتية للكهرباء وشبكات النقل لتحقيق التكامل الإقليمي والقاري ونمو الاقتصاديات الأفريقية.

من جانبه أشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إلى نتائج زيارته لدولة الجابون خلال شهر يناير الماضي لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين، حيث أشاد خلالها الرئيس الجابوني بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والجابون، معرباً عن تطلعه لدفع أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعتيّ عمل الأولى برئاسة وزير قطاع الأعمال العام والثانية برئاسة السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك طبقا للتكليفات الرئاسية الصادرة بذات الشأن للدراسة المستفيضة لموضوعات التعاون المشترك مع دولة الجابون.