هونج كونج تسجل إصابة جديدة بالكورونا..والإصابات ترتفع إلى 69 حالة

أعلن مسئولو الصحة في هونج كونج اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد إلى 69 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.
ونقلت شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية عن هؤلاء المسئولين قولهم إن حالة الإصابة الجديدة هى لسيدة تبلغ من العمر 96 عاما وليس لديها أى سجل سفر للخارج خلال فترة حضانة الفيروس.
وقد تعافى 11 مريضا فى هونج كونج من الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد وخرجوا من المستشفى، فيما توفي شخصان بسبب الفيروس منذ بدء تفشى المرض بالبلاد.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
هونج كونج تسجل إصابة جديدة بالكورونا..والإصابات ترتفع إلى 69 حالةالأحد، 23 فبراير 2020 07:25 ص
كورونا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مسئولو الصحة في هونج كونج اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد إلى 69 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الداخلية الكويتية : منع دخول مواطنى إيران والصين وهونج كونج بسبب "كورونا"السبت، 22 فبراير 2020 05:08 م
زيادة هائلة فى انتاج الكمامات بهونج كونج خوفا من انتشار كوروناالجمعة، 21 فبراير 2020 02:00 م
إصابة أول شرطى فى هونج كونج بفيروس كورونا ومخاوف من تفشى العدوىالجمعة، 21 فبراير 2020 09:33 ص
هونج كونج تسجل ثانى حالة وفاة بفيروس كوروناالأربعاء، 19 فبراير 2020 05:58 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة