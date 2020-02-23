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هل هناك علاقة بين الإصابة بتكيس المبايض ومرض السكر؟

الأحد، 23 فبراير 2020 11:00 م
هل هناك علاقة بين الإصابة بتكيس المبايض ومرض السكر؟ السكر وعلاقته بتكيس المبايض
فاطمة ياسر

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مرض السكر أصبح من الأمراض المنتشرة والتي يصاب بها الكثيرون، وهناك العديد من أعراض الإصابة بمرض السكر ولكنها غريبة أو غير متعارف عليها، وسنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع "the healthy". 
 
وأشار التقرير إلى أنه من أعراض الإصابة بمرض السكر، لافتا إلى أن هذا المرض  يحدث عندما يكون الجسم غير قادر على معالجة سكريات الدم بكفاءة، ويحدث هذا مع مرور الوقت حيث يبني الجسم مقاومة للأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم، وعندما تصبح مقاومًا للأنسولين يتعين على الجسم إنتاج المزيد من الأنسولين للحفاظ على مستوى السكر في الدم، و في نهاية المطاف لا يمكن أن يستمر  لذلك ترتفع نسبة السكر في الدم. وهنا يتعرض المريض للتبول الكثير والشعور الدائم بالعطش. 
 
 
وأضاف التقرير، أن مرضي السكر يعانون من التعب والإرهاق، نعم هذا يشعرون به بسبب تقلبات السكر في الدم يمكن أن يسبب التعب، بالإضافة إلى بعض  العوامل الأخرى التي تظهر في كثير من الأحيان مع مشاكل السكر في الدم يمكن أن تكون السبب ، مثل الاكتئاب أو السمنة ، لذا توصي الجمعية الأمريكية للسكري بممارسة النشاط البدني للمساعدة في أعراض مرض السكري. 
 
كما أضاف التقرير أن التعرض لفقدان الوزن الغير مبرر يعد من أعراض الإصابة بمرض السكر الصامتة، فعلى الرغم من أننا نربط بين مشاكل السكر في الدم وبين زيادة الوزن، إلا أنه بمجرد أن تصبح مصابًا بمرض السكري تتعرض لفقدان نسبته بشكل ملحوظ،  وأضاف التقرير، أن الشعور بزغللة في الرؤية أيضا تعد من أبرز الأعراض المشيرة إلي الإصابة بمرض السكر، وهذا المرض يؤثر بطريقة سلبية علي صحة العين. 
 
ومن أغرب أعراض الإصابة بمرض السكر هي ظهور مناطق داكنة على البشرة، كبقع سوداء، فوفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، يمكن أن يكون علامة تحذير مبكر من مرض السكري، وتظهر الحالة عادة في المرفقين والإبطين والركبتين أو على الرقبة ، وهي ذات نسيج مخملي ، ومن المحتمل أن تحدث بسبب زيادة الأنسولين في الدم،  كما أنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة
 
 
وأوضح التقرير، أنه من بين الأشياء التي تحتاج كل امرأة معرفتها عن متلازمة تكيس المبايض هو أن الدراسات أظهرت أنه عامل خطر لمرض السكري، فوفقًا لجمعية السكري الأمريكية  والباحثين يقمون بدراسة  العلاقة بين متلازمة تكيس المبايض ومرض السكر، وقد تساهم المستويات العالية من الأنسولين في زيادة إنتاج الهرمونات الذكرية التي تسمى الأندروجينات، وهو أحد أعراض متلازمة تكيس المبايض، ويرتبط متلازمة تكيس المبايض أيضًا بزيادة الوزن ، كما هو الحال مع مرضى السكري - ولكن أظهرت الدراسات أنه حتى النساء ذوات الوزن الطبيعي مع متلازمة تكيس المبايض.
 
وأخيرا أشار التقرير، أنه عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، يتم إطلاق كمية أقل من الأنسولين في الجسم، والحرمان من النوم يمكن أن يتسبب في فشل الخلايا المنتجة للأنسولين في استخدامه بكفاءة أو التوقف عن العمل، ويفرز جسمك أيضًا المزيد من هرمونات التوتر التي تتداخل مع قدرة الأنسولين على أن تكون فعالة، و في إحدى الدراسات ، تبين أن مدة وجودة النوم مرتبطة بمرض السكري.
 

مرض السكر

السمنة

الانسولين

تكيس المبايض

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