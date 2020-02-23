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ننشر 10 معلومات عن "سيدة فيديو الحمام" بعد القبض على المتهمة بالطالبية

الأحد، 23 فبراير 2020 12:02 م
ننشر 10 معلومات عن "سيدة فيديو الحمام" بعد القبض على المتهمة بالطالبية السيدة المريضة التى ظهرت فى الفيديو
كتب بهجت أبو ضيف

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تسبب انتشار مقطع فيديو لسيدة مسنة، تستعطف سيدة أخرى لدخول الحمام، ورفض الأخيرة الاستجابة لها، وتسجيلها مقطع فيديو لتلك اللحظات، غضب رواد وسائل التواصل الإجتماعى ممن شاهدوا الفيديو، ويرصد اليوم السابع عددا من المعلومات بعد القبض عل المتهمة، التي تبين أنها خادمتها ومسئولة عن رعايتها خلال مرضها.

 

-انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى لسيدة مسنة تبكى لدخول الحمام

-الفيديو التقطته سيدة بطريقة مهينة رافضة الاستجابة للسيدة المريضة

-انتشرت أقاويل أن الواقعة حدثت داخل دار رعاية للمسنين

-وزارة التضامن بدأت في فحص دور الرعاية ونفت أن تكون الواقعة داخل دار رعاية

-أجهزة الأمن بدأت في فحص مقطع الفيديو للتوصل لهوية السيدة

-بلاغ تلقاه قسم شرطة الطالبية من زوج المسنة كشف غموض الفيديو

-مقدم البلاغ ذكر أن السيدة المسنة هي زوجته واتهم الخادمة بتصوير مقطع الفيديو

-طالب زوج السيدة المسنة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخادمة مسجلة الفيديو

-رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهمة وإحالتها إلى النيابة للتحقيق

-المتهمة اعترفت بتسجيل الفيديو بسبب خلافات مع أسرة السيدة المسنة

 

وانتاب رواد موقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب سواء من الفتاة التى تتحدث مع المرأة المسنة أو الأخرى التى تقوم بتصوير المرأة المسنة دون رحمة أو شفقة منها عليها دون الاستجابة إلى توسلاتها، حيث رفضت الفتاة الاستجابة إلى طلب المرأة المسنة، حيث لم تنجح توسلها للدخول إلى الحمام، كما أمرتها بقضاء حاجتها على نفسها.

 

وقالت إحدى المتابعات: "الست الكبيرة مريضة وعادى الا تتحكم فى التبول أو التبرز حد يفهم اللى مصوره الفيديو"، وأضافت أخرى: " الست دى عندها اكتئاب .. ربنا يعفو عنها و عنا جميعا .. البنت دى مش بنتها .. من لا يرحم لا يُرحم".


سيدة الحمام

تصوير مسنة

تصوير سيدة مريضة

قسم الطالبية

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