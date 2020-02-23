نائب وزير السياحة والآثار تروج لمقاصد مصر فى بلجراد

كتب- أحمد جمعة

استقبلت مديرة المتحف الوطني في بلجراد "بويانا بوريتش برشكوفيتش" الوفد السياحى المصرى برئاسة نائب وزير السياحة والآثار "غادة شلبي"، وبمشاركة سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلى" في إطار مشاركة مصر لأول مرة كدولة شريك في الدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة المقام خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2020.

وتفقدت نائبة وزير السياحة والآثار خلال الزيارة المقتنيات الأثرية يعود تاريخها الي العصور الاولي حتي العصر الحديث، بما في ذلك القسم المصرى المتضمن لمومياء وعدد من المقتنيات وتم افتتاحه العام الماضى بعد نقل المقتنيات من كلية الآثار بجامعة بلجراد. وأبرزت أهم المشروعات المتعلقة بالسياحة الثقافية لهذا العام، على رأسها افتتاح المتحف المصرى الكبير ونقل الموميات الملكية إلى المتحف الوطنى للحضارة المصرية.

من جانبها عبرت مديرة المتحف الوطنى الصربى "بويانا بوريتش برشكوفيتش" عن تطلعها للتوقيع على مذكرة تعاون مع مركز الترميم بالمتحف المصرى الكبير، منوهة بأن المتحف خصص نشاطه الأول بعد تجديده في يوليو الماضى لندوة حول تقديم المصريات للجميع ، وبمشاركة مديرة المتحف المصرى والمشرف العام على المتحف الوطني للحضارة المصرية فى الافتتاح الرسمي ، بما يعكس علاقة تعاون مميزة تم إرساؤها حديثاً.

من جانبه أشاد سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلي" بالتعاون الوثيق مع المتحف المتوج باستضافة بحفل العيد القومى لمصر في ذكرى ثورة يوليو الماضي.