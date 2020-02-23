نائب رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الملابس الخيرى للطلاب

القليوبية إبراهيم سالم

افتتحت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض الملابس الخيرى لطلاب الجامعة والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة الاحتفالات الكبرى برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور المهندس محمد بدير رئيس نادي ليونز الجيزة.

وقالت مصطفى، إن المعرض يقام بالتعاون مع نادى ليونز الجيزة كوز موبوليتان مشيرة الى ان المعرض يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تنظمها الجامعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية ، مؤكدة ان الجامعة لا تألوا جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والطلاب.

وأشارت نائب رئيس الجامعة، إلى أن المعرض ضم ما يزيد عن 1200 قطعة ملابس وأحذية مختلفة الانواع والتى تباع بأسعار رمزية وذلك للتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم ، مضيفة أن المعرض قد شهد اقبالا كبيرا من الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

فيما أهدي أعضاء اتحاد طلاب جامعة بنها بقيادة الطالب محمد زكي رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، أغنية تعبر عن مدي الجهد الذي يبذله الطاقم الطبي بالمستشفي الجامعي ببنها، لمواجهة الضغط الكبير الذي تعانيه نتيجة وجود مجموعة من المستشفيات الكبري بالمحافظة قيد التطوير وبالتالي لا تقدم خدمة طبية لأبناء المحافظة، كما تستقبل المستشفيات الجامعية ببنها خالات مرضية من خارج المحافظة، وهو ما يشكل عبئا أكبر عليها.

وفي هذا السياق أكد الطالب محمد زكي، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، أن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئا يوميا كبير جدا، ويتراوح أعداد المواطنين الذين تقدم لهم الخدمة يوميا ما يزيد عن 1000 مواطن، ذك في ظل ضعف الإمكانيات المتاحة مع العمل بتلك الإمكانيات، وهو ما دفعنا إلى التحرك لتقديم يد المساعدة للمستشفى للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة.