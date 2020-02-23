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ميليشيا الحوثى تستهدف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة

الأحد، 23 فبراير 2020 12:00 ص
ميليشيا الحوثى تستهدف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء /أ ش أ/

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جددت ميليشيات الحوثى الانقلابية، السبت، استهداف نقاط الرقابة لضباط الارتباط المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار الاممية فى مدينة الحديدة، غربى اليمن.

يأتى هذا الاستهداف - الذى اعتبرته القوات المشتركة فى الساحل الغربى خرقا صارخا لاتفاق ستوكهولم - بعد 5 أيام من اجتماع مشترك لضباط الارتباط برئاسة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة، الألمانية دانييلا روسلاك.

وقال الإعلام العسكرى للقوات المشتركة - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن الميليشيات الحوثية استهدفت بعدة طلقات طقم إمداد نقطة الرقابة المتمركزة فى سيتى ماكس بشارع صنعاء.

يذكر أن نقاط المراقبة - التى تم إقرارها ونشرها فى نوفمبر الماضى - ما زالت هشة بسبب تزايد الخروقات الحوثية وضعف الرقابة الأممية والتى وجدت للحد من خروقات وقف إطلاق النار، المتوافق عليه بموجب اتفاق استوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة فى ديسمبر 2018.

 


ميليشيا الحوثى

نقاط الرقابة الأممية

الحديدة

اليمن

أخبار اليمن

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