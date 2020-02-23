ميليشيا الحوثى تستهدف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة

صنعاء /أ ش أ/

جددت ميليشيات الحوثى الانقلابية، السبت، استهداف نقاط الرقابة لضباط الارتباط المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار الاممية فى مدينة الحديدة، غربى اليمن.

يأتى هذا الاستهداف - الذى اعتبرته القوات المشتركة فى الساحل الغربى خرقا صارخا لاتفاق ستوكهولم - بعد 5 أيام من اجتماع مشترك لضباط الارتباط برئاسة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة، الألمانية دانييلا روسلاك.

وقال الإعلام العسكرى للقوات المشتركة - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن الميليشيات الحوثية استهدفت بعدة طلقات طقم إمداد نقطة الرقابة المتمركزة فى سيتى ماكس بشارع صنعاء.

يذكر أن نقاط المراقبة - التى تم إقرارها ونشرها فى نوفمبر الماضى - ما زالت هشة بسبب تزايد الخروقات الحوثية وضعف الرقابة الأممية والتى وجدت للحد من خروقات وقف إطلاق النار، المتوافق عليه بموجب اتفاق استوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة فى ديسمبر 2018.