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موجز الحوادث.. إسقاط عضوية أحمد العزبى وتأييد سجن رئيس "الجمارك" السابق

الأحد، 23 فبراير 2020 07:07 م
موجز الحوادث.. إسقاط عضوية أحمد العزبى وتأييد سجن رئيس "الجمارك" السابق أحمد العزبى-أرشيفية

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نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأحد، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

 

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المحكمة الإدارية-أرشيفية 

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، بعزل دكتور جامعى بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الدراسات الإنسانية واَدابها بتفهنا الأشراف بالدقهلية تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية، وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو ما تأكد من لجنة تقرير لجنة علمية أخرى محايدة، وهو الحكم الذى سيؤدى إلى نشر ثقافة الأمانة العلمية فى المجتمع الأكاديمى.

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محكمة النقض

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد" ، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده.

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أحمد العزبى

تأييد إسقاط عضوية صاحب صيدليات العزبى من الصيادلة ومنعه من مزاولة المهنة سنة

قضت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة فى عابدين، برفض استشكال أحمد عاصم راغب العزبى صاحب صيدليات "العزبى" على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النقابة العامة لصيادلة مصر، وتأيد حكم إسقاط عضوية أحمد عاصم راغب العزبى ووقف مزاولة المهنة لمدة سنة.

 

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المجنى عليها

النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام"

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع السيدة التى التقطت مقطع فيديو لسيدة مسنة داخل منزلها بمنطقة الطالبية، ظهرت فيه وهى تبكى، لرفض السيدة المسئولة عن رعايتها دخولها الحمام، عقابًا لها بسبب خلافات مع أبناء السيدة المسنة، حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأمرت بتفريغ مقطع الفيديو المتداول للواقعة، وإرفاق التفريغ بملف التحقيقات في القضية.

فيديو.. كثافات مرورية وحادث تصادم وسيارات تسير عكس الاتجاه أعلى محور صفط

شهد محور صفط اللبن، اليوم الأحد، حالة من التكدس المرورى التام، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، بداية من مطلع الطريق حتى منزل الطريق اتجاه جامعة القاهرة، وظهرت كثافات مرورية متحركة، بسبب زيادة الأحمال المرورية، مما تسبب فى تباطؤ حركة السيارات، فيما شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة.

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تأجيل محاكمة إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية خلية حلوان الإرهابية لـ 7 مارس

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاحد، المنعقدة بطره، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية حلوان الإرهابية"، في اتهامهم بالانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة شماريخ وتظاهر بدون ترخيص، لجلسة 7 مارس للاطلاع، عقدت الجلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

"الجنايات" تقضى ببراءة 5 متهمين بقضية سرقة "ربة منزل" بالإكراه

قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، ببراءة 5 متهمين بالسرقة وحيازة أسلحة نارية بمنطقة الأهرام، وتضمنت قائمة المتهمين كلاً من "ح.ح، و"م.ع"، و"ع.ح"، و"م.أ"، و"إ.ح".

يقفز من الطابق الــ11 هربا من زوجته وعشيقها بعد خطفه للتنازل عن ممتلكاته

 

لقي مسن مصرعه، بعدما قفز من الطابق الـ11 فى مدينة نصر، هربا من زوجته وعشيقها بعدما خطفا فى إحدى الشقق لإجباره على التنازل على ممتلكاته لها،  والتوقيع على إيصالات أمانة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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