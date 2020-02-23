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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 23 فبراير 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 5:02   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 
 
موعد صلاة المغرب 5:50
 
ميعاد صلاة العشاء 7:07 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 5:07 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:14 
 
موعد صلاة العصر 3:26 
 
توقيت صلاة المغرب 5:53 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:11 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 4:58 
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 م 
 
موعد صلاة العصر 3:18 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 45: 5 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:02 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 4:49 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 
 
موعد صلاة العصر 3:12 
 
توقيت صلاة المغرب 5:40 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:55 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 4:55 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:20 م 
 
توقيت صلاة المغرب 5:49 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:01 
 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 5:26 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م 
 
موعد صلاة العصر 3:54 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:25 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:35 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 5:27 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م 
 
موعد صلاة العصر 3:53 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:24 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:34 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 4:59 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:25 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 5:56 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:06 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 4:47 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:08 م 
 
موعد صلاة المغرب 5:37 
 
موعد صلاة العشاء 6:52 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 5:29 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:36 م 
 
موعد صلاة العصر 3:54 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:22 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:35 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 5:34 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:41 م 
 
موعد صلاة العصر 3:51 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:19 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:39 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 4:55 ص 
 
موعد صلاة الظهر 12:02 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:16 م 
 
توقيت صلاة المغرب  5:43 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:00 م 
 
 
 
 

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