مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 5:02 ص
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23
موعد صلاة المغرب 5:50
ميعاد صلاة العشاء 7:07
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:07 ص
توقيت صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:26
توقيت صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:11 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:58
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:18 م
ميعاد صلاة المغرب 45: 5 م
توقيت صلاة العشاء 7:02 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:49 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:12
توقيت صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:55 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:55 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:20 م
توقيت صلاة المغرب 5:49 م
موعد صلاة العشاء 7:01
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:26 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:25 م
ميعاد صلاة العشاء 7:35 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:27 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
موعد صلاة المغرب 6:24 م
توقيت صلاة العشاء 7:34 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:59 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:06 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:47
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 3:08 م
موعد صلاة المغرب 5:37
موعد صلاة العشاء 6:52 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:29 ص
توقيت صلاة الظهر 12:36 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
توقيت صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:35 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:34 ص
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
توقيت صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:39
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:55 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:16 م
توقيت صلاة المغرب 5:43 م
مواقيت صلاة العشاء 7:00 م
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