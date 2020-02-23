مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:02 ص

توقيت صلاة الظهر 12:09 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23

موعد صلاة المغرب 5:50

ميعاد صلاة العشاء 7:07

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:07 ص

توقيت صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:26

توقيت صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:11 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:58

توقيت صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:18 م

ميعاد صلاة المغرب 45: 5 م

توقيت صلاة العشاء 7:02 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:49 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:12

توقيت صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 6:55 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:55 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 3:20 م

توقيت صلاة المغرب 5:49 م

موعد صلاة العشاء 7:01

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 5:26 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:25 م

ميعاد صلاة العشاء 7:35 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:27 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

موعد صلاة المغرب 6:24 م

توقيت صلاة العشاء 7:34 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:59 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 3:25 م

ميعاد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:06 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:47

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

ميعاد صلاة العصر 3:08 م

موعد صلاة المغرب 5:37

موعد صلاة العشاء 6:52 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:29 ص

توقيت صلاة الظهر 12:36 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

توقيت صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:35 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:34 ص

توقيت صلاة الظهر 12:41 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

توقيت صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:39

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:55 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:16 م

توقيت صلاة المغرب 5:43 م

مواقيت صلاة العشاء 7:00 م