سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 04:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مقترح لتعديل تشريعى على لائحة المأذون لتفعيل التوثيق الإلكترونى للزواج

الأحد، 23 فبراير 2020 04:08 ص
مقترح لتعديل تشريعى على لائحة المأذون لتفعيل التوثيق الإلكترونى للزواج عقد الزواج
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مسؤول رفيع المستوى، بوزارة الاتصالات عن وجود مقترح لتعديل تشريعى على لائحة المأذون للتوسع فى تفعيل خدمة التوثيق الإلكترونى للزواج التي تم إطلاقها تجريبيا بمحافظة بورسعيد، اذ تتضمن لائحة المأذون معاملات وتفاصيل ورقية كثيرة.

فيما علق رئيس لجنة أحمد بدوى عضو مجلس النواب، بأن هناك مقترح حكومى بهذا الشأن ولكن لم يتم إرساله رسميا الى مجلس النواب، الا أنه ذكر أن الحكومة سترسل عددا من التعديلات التشريعية للمجلس فى مارس المقبل من بينها قانون التعاملات الإلكترونية.

و تقدم خدمة المأذون الإلكترونى من خلال استبدال "التابلت" محل دفتر المأذون ليسجل عليه وثيقة الزواج، ويرسل البيانات الصحيحة لحظياً إلى قاعدة البيانات، على أن يتم التأكد من أن الزواج فى الإطار القانونى المنصوص عليه، من خلال ماسح ضوئى للبصمة.

و يحد النظام الجديد من زواج القاصرات حيث سيتم التأكد من سن العروسة قبل إجراء عقد الزواج، اذ  يعد الزواج فى سن مبكر من أخطر المشاكل الاجتماعية فى مصر، وبحسب أحدث بيانات للإحصاء، تصل عدد حالات الزواج المبكر فى مصر نحو 117 ألف حالة العام الماضى، ويتم زواج القاصرات فى ورقة شبيهة للورقة الرسمية إلى أن تصل الزوجة السن القانونى "18 سنة" ثم يتم توثيقها بشكل قانونى.

و يساهم أيضا التوثيق الإلكترونى للزواج من التحقق من عدم وجود مانع يحول دون الزواج مثل النسب أو أن تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أو لم تتجاوز فترة العدة أو أن يكون الزوج فى عصمته 4 نسوة، وهو ما سيتم إثباته من عدمه عبر التابلت.


ماذون التابلت

التوثيق الالكترونى للزواج

تعديل تشريعى

لجنة الاتصالات

مجلس النواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"اتصالات النواب": المجلس يصوت غدا على قانون حماية البيانات الشخصية

السبت، 22 فبراير 2020 04:14 م

نائب وزير الاتصالات: "رؤية مصر 2030" تستهدف بناء اقتصاد رقمى

السبت، 22 فبراير 2020 03:52 م

"الاتصالات" تكشف حجم استخدام الإنترنت و الحاسب الالى فى المدارس

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:00 ص

10 أرقام بنتائج أعمال المصرية للاتصالات فى 2019.. أبرزها 5.1 مليون عميل محمول

الخميس، 20 فبراير 2020 01:47 م

رئيس المصرية للاتصالات يكشف عن موقف الشركة من صفقة بيع فودافون

الخميس، 20 فبراير 2020 09:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات بعد اعتماد 10 مليارات جنيه

تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات بعد اعتماد 10 مليارات جنيه

المطاعم السياحية: مطربو المهرجانات مستمرون فى الغناء لحين مخاطبتنا رسميًا

المطاعم السياحية: مطربو المهرجانات مستمرون فى الغناء لحين مخاطبتنا رسميًا

بعد بيع الدولار.. الاستثمار فى البورصة حلال ولا حرام؟.. دار الإفتاء تُجيب

بعد بيع الدولار.. الاستثمار فى البورصة حلال ولا حرام؟.. دار الإفتاء تُجيب

النقض تصدر اليوم حكمها فى الطعن على قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق

النقض تصدر اليوم حكمها فى الطعن على قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق

محمد رمضان يفجر مفاجأة: معايا فيديو يودى الطيار السجن ومردتش أنشره

محمد رمضان يفجر مفاجأة: معايا فيديو يودى الطيار السجن ومردتش أنشره

"الآثار": احتفالية أبو سمبل رسالة اطمئنان للعالم ودعوة للسياحة المصرية.. فيديو

"الآثار": احتفالية أبو سمبل رسالة اطمئنان للعالم ودعوة للسياحة المصرية.. فيديو

التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية

التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية

فيديو.. محمد رمضان عن ظهوره عارياً أثناء الغناء: "ده فن بيطلب ملابس لكل أغنية"

فيديو.. محمد رمضان عن ظهوره عارياً أثناء الغناء: "ده فن بيطلب ملابس لكل أغنية"

محمد رمضان يعلق على منع مطربى المهرجانات من الغناء.. اعرف قال إيه

محمد رمضان يعلق على منع مطربى المهرجانات من الغناء.. اعرف قال إيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة