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مفيد شهاب: القضاء فى مصر مستقل والقضاة لا يتحركون إلا من خلال ضمائرهم

الأحد، 23 فبراير 2020 07:55 م
مفيد شهاب: القضاء فى مصر مستقل والقضاة لا يتحركون إلا من خلال ضمائرهم مفيد شهاب-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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أكد الدكتور مفيد شهاب استاذ القانون الدولى ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالى الأسبق ، ان القضاء فى مصر يتمتع استقلال ونزاهة ويتمتع بسمعة جيدة ، مشيرا إلى أن القضاة فى مصر لا يتحركون ولا يصرون أحكام إلا بما يرضى ضمائرهم.
 
وأضاف شهاب، فى كلمته خلال افتتاح الصالون الثقافى بنادى القضاة ، نحن نؤمن أن مصر، لها تاريخ تعتز، لها فى المجال القضائى تحديدا ما يجعلها ترفع رأسها .
 
وأعرب شهاب عن سعادته بتلقى الدعوة من نادى القضاة لافتتاح الصابون الثقافى ، وقال هذا تكريم وتشريف أن أكون بين هذه القمم والقامات، متمنيا النجاح والتوفيق لهذا الصالون الثقافى ، مضيفا ، اكن دائما وابدا كل الاحترام للقضاة والقضاء وتمنيت أن أصبح قاضيا ، لكن شاءت الظروف أن أدخل مجال التدريس.
 
واستشهد شهاب بوصف ومقولة المستشار وجدى عبد الصمد بأن القضاء ولاية وليست وظيفة ولا مرفقا ولن يكون ، موضحا أن هذه العبارة وجيزة، تأتى تأكيدا على نزاهة القضاء الذى يحمل رسالة عظيمة.
 
وشدد شهاب ، على أن القضاء لا يتحرك ولا يصدر أحكاما الا بما يرضى ضميره دون أى تدخل ودون أى حسابات سياسية ، وقال ، وإذا كنا مررنا لفترة عصيبة خشينا فيها على القضاء لكننا وجدناه صلبا واقفا فى وجه الظلم وإقامة العدل.
 
وافتتح الصالون الثقافى المستشار رضا السيد ، متحدث نادى القضاة ورئيس اللجنة الثقافية فى حضور المستشار محمد عبد المحسن،  رئيس النادى وعدد من القضاة بينهم المستشار محمد شيرين فهمى وعزت خميس وعادل الشوربجي والمحمدى قنصوة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى.
 
ويأتى موضوع التسويات السلمية للنزاعات الدولية "نموذج سد النهضة" هو موضوع الندوة التى يحاضر فيها الدكتور مفيد شهاب.
 
 

مفيد شهاب

نادى القضاة

الصالون الثقافى لنادى القضاة

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