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مفتشو الاغذية يضبطون 3.6 طن أغذية فاسدة في مصانع العاشر من رمضان

الأحد، 23 فبراير 2020 09:49 م
مفتشو الاغذية يضبطون 3.6 طن أغذية فاسدة في مصانع العاشر من رمضان مفتشو الأغذية بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبط مفتشو الأغذية بالشرقية، 3.6 طن لحوم ومخلل فاسد بمصانع  مدينة العاشر من رمضان، بتوجيهات من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وهيئة الرقابة الإدارية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، ومكتب الأغذية بإدارة العاشر من رمضان، حملة علي المصانع والمنشآت الغذائية بالعاشر من رمضان ، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3.6  طن مخللات عبارة عن 30  برميل مخلل زنة كل برميل 120 كجم ، وذلك لعدم وجود أي بيانات عليها ، كما تم إعدام 750  كجم أغذية عبارة عن منتجات لحوم ، ومخللات ، لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، كما تم سحب 5 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، وتحرير المحاضر اللازمة .
 
وأكد وكيل الوزارة علي استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية بالمرور المكثف علي مختلف المنشآت بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.
 
يذكر أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية شنت حملات مكثفة لمتابعة ورقابة المنشآت الغذائية والأسواق بالشرقية خلال عام 2019.
 
وأسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام 380  طن 975.3  كجم أغذية فاسدة، وتم ضبط 278 طن ، 325.2  كجم أغذية ، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق عدد 2525 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم علي الصحة العامة .
 
كما تم تحرير عدد 15240 محضر شرطة، وسحب عدد 45447 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الآدمي ، وذلك بعد المرور علي عدد 15817 منشأة غذائية بالمحافظة بخلاف الأسواق .
 
بالإضافة إلي إصدار عدد 47854  شهادة صحة لمتداولي الأغذية بالمحافظة ، وتم إصدار عدد15582  شهادة لرسائل الأغذية المصدرة ، كما تم التحفظ الصحي علي عدد  3365 رسالة أغذية مستوردة ، وتم إصدار عدد 7955   شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة .
 

 


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