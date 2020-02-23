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"معلومات الوزراء" يصدر العدد الثانى من تقريره الدوري "توجهات مستقبلية"

الأحد، 23 فبراير 2020 05:04 م
"معلومات الوزراء" يصدر العدد الثانى من تقريره الدوري "توجهات مستقبلية" "معلومات الوزراء" يصدر العدد الثاني من تقريره الدوري "توجهات مستقبلية"
كتبت هند مختار

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أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، العدد الجديد من تقريره الدوري "توجهات مستقبلية" تحت عنوان "سلاسل القيمة المضافة مصر والتحولات في آفاق التجارة العالمية" والذي يسرد عددًا من النقاط حول سلاسل القيمة العالميةوكان أبرزها سلاسل القيمة العالمية.. التعريف وآليات العمل والتأثير الاقتصادي لسلاسل القيمة العالمية.
 
 
ومشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية وسلاسل القيمة العالمية في أرقام والتوجهات المستقبلية للتجارة العالمية وسلاسل القيمة العالمية ومستقبل التجارة العالمية.
 
 

توجهات مستقبلية

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