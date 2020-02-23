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مصرع شخصين وإصابة 10أشخاص فى حادث تصادم 4 سيارات بالمنيا

الأحد، 23 فبراير 2020 09:54 ص
مصرع شخصين وإصابة 10أشخاص فى حادث تصادم 4 سيارات بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات

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لقى شخصين مصرعهما فيما أصيب 10 أشخاص أخرين فى حادث تصادم بين 4 سيارات على طريق الشيخ فضل بالمنيا، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطاراً يفيد تصادم 4 سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل.

أسفر الحادث عن مصرع كلا من: "فتحية عمرو محمد على، 53 عاما، مقيمة بمحافظة سوهاج، بدون عمل، «جثة هامدة»، فاطمة إبراهيم حسانين، 60 سنة، مقيمة بمحافظة سوهاج، «جثة هامدة» .

بينما أصيب 10 آخرين وهم "سكينه عبد العال حسنين 50 سنه مقيمه بمحافظه سوهاج بدون عمل، مصابة بإشتباة خلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات، عبد الله على محمد، 79 سنه مقيم بمحافظه سوهاج، بدون عمل، مصاب بجرح قطعى فى الجبهه بطول 7 سم، وأشتباة كسر فى الضلوع، ورمضان أحمد محمد، 35 سنه، مقيم فى منطقه إمبابة بالقاهرة، بدون عمل، مصاب باشتباه خلع بالكتف وسحجات وكدمات، و فتحية عبد العال ، 55 عاما، مقيمة بمحافظة سوهاج، بدون عمل مصابة بإشتباة كسر بالكتف الأيسر وكسر بأصابع اليد اليسرى، حميدة حسن أحمد، 52 عاما، مقيمة بمنطقة إمبابة، بدون عمل، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، وجميلة حسن أحمد، 55 عاما، مقيمة بمنطقة إمبابة بالقاهرة، بدون عمل، مصابة بإشتباة كسر بالعمود الفقري، اشباة كسر بالفك السفلي".

كما أصيب "محمد إبراهيم حسن، 46 عاما، سائق مقيم بمحافظة أسوان، مصاب بإشتباة كسر بالضلوع واشتباة كسر بالقدم اليسري، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد رمضان سيد، 35 عاما، مقيم بمحافظة سوهاج، بدون عمل، مصاب بسحجات وكدمات بالوجة، هند محمد عبد العال، 30 سنة، مقيمة بمحافظة سوهاج، مصابة بجرح بالرأس وسحجات وكدمات، ومحمود محمد أحمد، 25 عاما، بدون عمل مصاب بكدمات بالجسم".

على الفور، انتقلت قوات الأمن و7 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن معظم مصابى الحادث من محافظتى سوهاج والجيزة، تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى الشيخ فضل التكاملي.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير .


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