مصرع "تباع" انهالت عليه حمولة الرمال أثناء تفريغها بالدقهلية

لقى تباع يعمل على سيارة نقل مصرعه إثر انهيار حمولة السيارة من الرمل عليه أثناء فتح جزء من جوانب المقطورة لتفريغ الحمولة بناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد هيثم حجي مأمور مركز بلقاس، بورود اشارة لمركز شرطة بلقاس بسقوط حمولة سيارة نقل عليه رمل، على تباع حال قيامه بفتح جزء من جوانب المقطورة أثناء تفريغه لها بشارع المؤسسة بمدينة بلقاس ما أدى إلى مصرعه فى الحال .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ و تبين أن الشاب المتوفى يدعى عبد الرحمن إبراهيم 18 سنة من منطقة ابراهيم عبد الجليل بالسنبلاوين، ويعمل تباعا على سيارة نقل تنقل الرمال، و حال قيامه بتفريغ حمولة السيارة رقم د ب س 6529 نقل بمقطورة رقم د ن د 3821 وفتح جوانبها انهارت عليه الرمال ودفن تحتها.

وبسؤال قائد السيارة ويدعى محمد كامل 56 سنة ومقيم كفر محمد الشناوي بالسنبلاوين، أكد ما جاء فى التحريات وشهود الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلقاس المركزي، على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.