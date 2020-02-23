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مسؤولة أممية: 31% من اللاجئين بجميع أنحاء العالم أفارقة

الأحد، 23 فبراير 2020 01:58 م
مسؤولة أممية: 31% من اللاجئين بجميع أنحاء العالم أفارقة لاجئون من أصل أفريقى
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قالت شارلوت بيركوين مسؤولة شؤون التعليم بمكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين لمنطقتى غرب ووسط أفريقيا، إن 31% من إجمالى اللاجئين المسجلين فى أنحاء العالم حوالى (6.5 مليون شخص) هم من أصل أفريقى.
وأضافت بيركوين - خلال ندوة عُقدت اليوم الأحد بمقر المركز الإقليمى للقادة بالعاصمة السنغالية "داكار" حول التحديات المتعلقة بقضية اللاجئين والأشخاص المهجرين - : "أن دولًا كانت فى السابق تفتح أبوابها بكل حفاوة أمام اللاجئين والأشخاص المهجرين والمهاجرين بوجه عام حاولت إغلاق هذه الأبواب؛ خوفًا من تشجيع الهجرات غير القانونية والاتجار بالبشر".
وأوضحت أن هذه الدول قد صادقت عام 1951 في جينيف على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والتي تهدف لحماية اللاجئين، وإيجاد حلول مستدامة لمشكلاتهم ومراقبة تطبيق هذه الاتفاقية، مؤكدة أن الإدماج الاجتماعي للاجئين يأتي عبر التعليم وحقهم في العمل ولهذا تحث المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سلطات الدول التي تستقبلهم على احترام حقوقهم، وفي السنغال، لدينا فرصة لإدراج اللاجئين ضمن نظام التعليم الوطني وتعزيز هذا الإجراء.
من جهته.. قال تشارلز سانشيز المستشار القانوني للمفوضية الإقليمية للجنة الصليب الأحمر الدولي بداكار: "إنه يتعين علينا النظر بعين الاعتبار إلى ضحايا النزاعات المسلحة لاسيما اللاجئين والمهجرين بالقوة".
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في 17 ديسمبر 2018، وذلك بعد عامين من المشاورات المكثفة التي قادتها المفوضية مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء..ويعد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين إطارا لتقاسم المسؤوليات بشكل أكثر إنصافًا مع الإدراك بأنه لا يمكن تحقيق حل مستدام لأوضاع اللاجئين بدون تعاون دولي.


لاجئون

لاجئون أفارقة

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين

شارلوت بيركوين

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