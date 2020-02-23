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مراتى تحولت لوحش.. مواطن يتهم زوجته بالنشوز: أعطتنى علقة موت استلزمت 24 غرزة

الأحد، 23 فبراير 2020 04:00 ص
مراتى تحولت لوحش.. مواطن يتهم زوجته بالنشوز: أعطتنى علقة موت استلزمت 24 غرزة خلافات زوجية ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية، بعدما أقدمت على تعنيفه والتعدى عليه بالضرب المبرح، وإصابته بجروح استلزمت 24 غرزة، بخلاف الكسور التى لحقت به، ليؤكد:" تفننت فى الإساءة لى، واستغلت كونها تمارس أحدى العاب الرياضية، لتنهال على بالضرب، لدرجة دفعتنى إلى اللجوء لأهلها منهارا، بعد تعرضى "لعلقة موت"، وذلك أملاً فى رفع الظلم عني".

ويتابع : وصل الجبروت بها بنقل معظم ممتلكاتى باسمها، وعندما فاض بى الكيل صارحتها برغبتى فى الطلاق، وعندها أصيبت بالجنون وبدأت بتشويه سمعتى، وتسليط بلطجية على لإيذائى وجاءت برفقتهم فى إحدى المرات وانهالت على بالضرب المبرح وأعطتنى "علقة موت".

وأكد الزوج:" منها لله دمرت حياتى واستولت على ممتلكاتي، وشوهت سمعتي، وذلك بعد زواج دام عام ونصف".

وأضاف "ع.ال.ه" فى دعواه ضد زوجته التى طالب فيها بالقصاص منها بعد أن تسببت فى تدمير سمعته:"لم أظن أن حبيبتى الرقيقة ستتحول لوحش، وأن حظى التعيس سيوقعنى فى قبضة زوجة بتلك القوة والجبروت، لأقضى معها مدة زواجنا ما بين أقسام الشرطة والمستشفيات ومحكمة الأسرة، بعد أن مملت من جحيم الحياة الزوجية".

ويكمل: كنت زوج المطيع لا يرفض لزوجته طلب، وقفت بجوارها وأهلها وأنفقت عليهم ألاف الجنيهات، وبعد أن سرقوا أموالى بدأت حقيقتهم تظهر، ليحاولوا التخلص منى والبحث عن بديل .

وأضاف الزوج: "أعلنت على الحرب وبدأت فى توجيه التهم الباطلة ضدى لتسبب فى جعلى أقضى معظم وقتى فى ملاحقة تهمها الكاذبة والبلاغات الكيدية بضربها"، وناشد المحكمة تجريد زوجته من لقب أنثى بسبب تصرفاتها الحادة.


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