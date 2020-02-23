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مدينة الزينية بالأقصر: إزالة 11 حالة تعدٍ على 10 قراريط بقرية الصعايدة

الأحد، 23 فبراير 2020 08:24 م
مدينة الزينية بالأقصر: إزالة 11 حالة تعدٍ على 10 قراريط بقرية الصعايدة إزالة التعديات على أملاك الدولة
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة، اليوم الأحد، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالًا لأعمال تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

 

وقال رئيس مدينة الزينية: أنه تم إطلاق الحملة فى الوحدة المحلية لقرية الصعايدة التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، ونجحت فى إزالة عدد 11 حالة تعدى على أملاك الدولة بقرية الصعايدة على مساحة 10 قيراط و7 أسهم، حيث قاد الحملة يوسف جلال نائب رئيس المركز، وأشرف بدران رئيس القرية، وعبد الرحيم عطا مسئول التنظيم بالمركز، وسمير حلمى مسئول حماية الأراضى بالمركز، وعنتر هلالى سكرتير قرية الصعايدة، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء أشرف منير مساعد مدير الأمن، والعميد محمد رسلان من مديرية أمن الأقصر، والنقيب يحيى جامع رئيس نقطة الزينية، والنقيب يوسف رشوان، ورئيس مباحث طيبة ونائب مأمور مركز شرطة طيبة والقوة المرافقة.

 

وأضاف العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.


الاقصر

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اخبار مصر اليوم

ازالة تعديات بالاقصر

الموجة 15 لازالة التعديات

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