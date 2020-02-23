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محمد سعفان لراغبى العمل بالخارج: حافظ على كرامتك لو رفضت 200 هيجيلك 400

الأحد، 23 فبراير 2020 01:04 م
محمد سعفان لراغبى العمل بالخارج: حافظ على كرامتك لو رفضت 200 هيجيلك 400 محمد سعفان وزير القوي العاملة
كتبت : نورا فخرى

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أوصت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد رسلان، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، بتعميم المكاتب العمالية بكافة الدول لاسيما كثيفة العمالة المصرية.
 
يأتى ذلك لاسيما بعد تأكيد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أهمية المكاتب العمالية في الدول كثيفة العمالة المصرية، منوهاً بإغلاق بعضها فى إطار خطة الترشيد وتبعات أحداث يناير 2011.
 
وقال وزير القوي العاملة، إنه منذ 2016 تم تغيير آليات العمل في مكاتب العمالة بما يحقق طموح المصريين وصون كرامتهم، وكانت أول رسالة تم تعميمها أن كرامة المصرى بكافة الدول خط أحمر، قائلا: "رسالتنا كانت محدش يقدر يدوس على كرامة أي بني آدم مصرى".
 
وأضاف سعفان، أن هناك أساليب مختلفة لصيانة هذه الكرامة ومنها ما وجهنا به بوضع حد أدنى للمرتبات للعاملين المصريين بالخارج، متابعاً: "لكن للأسف مين اللى بتحايل على السفارة أو الملحق لعدم الالتزام بتلك الحدود، المواطن المصرى، ويقول لنا أنه علي استعداد للتقديم إقرار منه حول عدم التضرر.
 
واستطرد وزير القوي العاملة، قائلاً : "من هنا تأتي أهمية التوعية لكافة المصريين سواء من قبل التنفيذين أو النواب أو الإعلام بتوجيه رساله له مفادها حافظ علي كرامتك .. لو رفضت الـ200 جنيه هيجيلك الـ400 .. هو عايزك عايزك".
 
واشار سعفان، إلي أنه تم  رفض اي عقود عمل  في المشروعات الصغيرة لاسيما بعدما اكتشفنا أنها "مصيدة" للعامل المصري وبمثابة "تجارة في البشر"، علي حد وصفه، مشيراً إلي أنه ثبت لنا أن المصريين يعانوا الأمرين من المشروعات الصغيرة.
 
وكشف وزير القوي العاملة، أنه تم وضع "بوليصة التأمين" كضمان أساسي به العديد من حقوق العامل فيما يتعلق بالعمل في المشروعات الصغيرة، وفي حال الإخلال بأي بند من بنود العقد يتم الإلتزام بدفع 12 شهر مرتب للعامل المصرية، وتذكرة صرف ومبلغ مقابل تعويض، وتم اختيار شركة مصر للتأمين نظرا لوجودها في المكاتب العربية المختلفة.

مجلس النواب

الشؤون العربية

وزير القوي العاملة

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