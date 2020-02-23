محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة الصناعية ويؤكد ربط التعليم بالسوق.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مدرسة كفر الشيخ الثانوية الصناعية بغرب مدينة كفرالشيخ، حيث تفقد قسم تشكيل ولحام المعادن، لافتا إلى أنه يوجد تشكيل لحام ، كهرباء، غاز، مشيداً بنماذج الطلاب ويتضمن " نموذج كرسي ثنائي، نموذج رباعي بتربيزة، وأوجوحة، ونموذج بوابات وقسم السيارات، وأشكال مصغرة لبوابات حديد، وتحاور مع الطلاب واطلع على دفاتر التحضير، واستمع للعديد من الطلبة والمدرسين.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ قسم الجرارات، والكهرباء، والتبريد والتكييف، وقسم تشغيل المعان ويضم "20 مخرطة، و8 مقشطة نطاحة، و4 فريزة عامة، و4 مثقاب"، فضلًا عن تفقده لقسم السيارات، ويضم "جهاز اختبار رشاشات، جهاز ترصيص العجل، طرمبات المقعد، جهاز فك وتركيب الإطارات، جهاز حجر تجليخ، لحام إطارات داخلي، جهاز برشمة تيل الفرامل، كومبروس ( شاحن هواء )، مثقاب كهرباء، جهاز رفع المحركات.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلي شرح الطالب عبدالله محمد عبدالله، في الصف الأول الثانوي، لنموذج في قطاع السيارة ( الدورة الرباعية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، قسم CNC وهي ماكينة خراطة بنظام كمبيوتر حديث، تضم عدد 2 جهاز، وهي نوع من الماكينات تتحكم فيها عن طريق الكمبيوتر مع وسيط هو " البرنامج أو الكود " والتي تستخدم في شغل وتصنيع المعادن عن طريق دوران المشغولات المراد تشكيلها، وإعطائها الشكل المطلوب.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي الاستعانة بطلاب التعليم الفني فى جميع الأعمال الخاصة بالصيانة وتشكيل ولحام المعادن والكراسي بالمستشفيات والحدائق والمدارس، وربط خطوط الإنتاج بجميع مراحل التعليم، مؤكدا علي ربط التعليم الفني بالبيئة والمجتمع لتحقيق تنمية المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، ربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع والإنتاج وسوق العمل، لثقل مهارات طلاب التعليم الفنى وتوفير العمالة الفنية الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الإستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب والمصنع فى آن واحد، لتعظيم سياسة العمل والإنتاج وإحداث تنمية حقيقية بالمجتمع، بالإضافة إلي مساعدة الطلاب علي اتخاذ القرارات الصحيحة لحياتهم العملية مبنية علي معلومات دقيقة عن احتياجات سوق العمل والعمل علي إكساب الطلاب والخريجين المهارات والقدرات اللازمة لربط طلاب وخريجي التعليم الفني بسوق العمل، لتكامل المنظومة من تعاون في بناء قدرات القوي البشرية والاستثمار في الثروة البشرية، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفقا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد السبكي، مدير التعلم الفني، والسيد حسن زغدان، مدير المدرسة، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ،مدرسة النور للمكفوفين، بمدينة كفر الشيخ، واطمئن على مستوى الطلاب واستمع اليهم، وتعرف على الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بالمدرسة، وتفقد فصول المرحلة الابتدائية التي تضم 8 فصول، بعدد 62 طالب، وتعرف على الفعاليات والأنشطة التعليمية، مشيداً بمستوى الطلاب والخدمات التعليمية بالمدرسة.

وخلال تفقده استمع محافظ كفر الشيخ، الي القصيدة الشعرية التي ألقاها الطالب محمد العربي، بالصف الخامس الابتدائي، والذي يبلغ من العمر ١١ عام ، مكلفاً بإعادة تطوير الفصول وتقسيمها، وسرعه توصيل المياه للأدوار العليا بالمدرسة، وتوزيع الوجبات علي الطلاب بأماكنهم بدلاً من المطعم، مراعاة لحالتهم الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينه كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، هناء بدير، مديرة مدرسة النور للمكفوفين.



محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة الثانوية الصناعية



محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة الثانوية الصناعية



محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة الثانوية الصناعية



محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة الثانوية الصناعية



محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة الثانوية الصناعية



محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة الثانوية الصناعية



محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة الثانوية الصناعية