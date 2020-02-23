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محافظ بورسعيد يستقبل وفد من أسوان للتعرف على تجربة مشروع التحول الرقمى.. صور

الأحد، 23 فبراير 2020 03:27 م
محافظ بورسعيد يستقبل وفد من أسوان للتعرف على تجربة مشروع التحول الرقمى.. صور محافظ بورسعيد ووفد أسوان
بورسعيد - السيد فلاح

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وفد من محافظة أسوان للوقوف على تجربة بورسعيد الرائدة فى مشروع التحول الرقمى ببورسعيد، وعناصر نجاح المشروع وأهم التحديات التى تم التغلب عليها ليتم تطبيق منظومة التحول الرقمى الجديدة ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة يحيى أبو زيد، نائب محافظ أسوان والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد ومهندسة شيماء جودة، مدير إدارة التحول الرقمى ببورسعيد.

ورحب اللواء عادل الغضبان، بزيارة الوفد لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد تشهد عدد من المشروعات العملاقة التى تمثل نقلة حضارية فى البلاد، معربًا عن فخره بكون بورسعيد المحافظة التى انطلقت منها هذه المشروعات المتميزة، كما دعا أعضاء الوفد للوقوف على كل ما يتعلق بمشروع التحول الرقمى خلال زياتهم بورسعيد وذلك تمهيدا لتطبيق مشروع التحول الرقمى بمحافظة أسوان .

وخلال اللقاء ،استعرض اللواء عادل الغضبان، مع أعضاء الوفد المشروعات التى تم انجازها على أرض بورسعيد خلال الفترة السابقة من خلال فيلم يوضح هذه المشروعات مدعما بالأرقام والبيانات اللازمة للتعرف عليها، مشيرًا إلى أن بورسعيد كان لها نصيب كبير من التنمية والإنجازات التى وضعتها الدولة المصرية نصب أعينها لتحقيق التنمية المستدامة فى البلاد.

ومن المقرر أن يقوم أعضاء وفد أسوان بزيارة إدارة التحول الرقمى والمراكز التكنولوجية والبوابة الإلكترونية ومكاتب التوثيق بالمحافظة للوقوف على هذه التجربة ميدانيا.

 

ويذكر أنه قد استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، أثناء زياراتها إلى المحافظة؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ومن المقرر أن تترأس وزيرة الصحة غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يومياً، للوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية التي تجري بالمستشفيات، لتذليل أي عقبات قد تواجههم.

 
كما ستتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة والتي تعتبر نواة المنظومة الجديدة حيث يتم بها فتح ملفات الأسر، وكذلك متابعة سير العمل ميدانياً، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية، فى الأول من يوليو الماضى، قبل انطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الماضى، فى 7 مستشفيات هى مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن، ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة، والرمد، علاوة على 29 وحدة طب أسرة.

محافظ بورسعيد ووفد أسوان (1)
محافظ بورسعيد ووفد أسوان 

 

محافظ بورسعيد ووفد أسوان (2)
محافظ بورسعيد ووفد أسوان

 

محافظ بورسعيد ووفد أسوان (4)
محافظ بورسعيد ووفد أسوان

 


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