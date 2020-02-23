محافظ المنوفية يوجه بدراسة وعرض إمكانية استكمال تنفيذ مشروع الصرف لعزبة أبو سيف

المنوفية -محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة وعرض إمكانية استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو سيف التابعة لقرية ميت خاقان بشبين الكوم بالجهود الذاتية وذلك بناء على رغبة عدد من أهالى العزبة .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للاستماع الى طلباتهم وشكواهم وإيجاد حلول لها فى إطار مايسمح به اللوائح والقوانين .

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بدراسة طلب عدد من الأهالى بقرية الحلامشة مركز بركة السبع بإمكانية عمل مطبات صناعية مقابل المسجد الكبير بالقرية وذلك لكثرة الحوادث والاصطدامات الناتجة عن السرعة الزائدة للسيارات والدراجات البخارية مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

ووافق المحافظ على استمرار ندب موظف للعمل بالمحلة الكبري، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقله على درجة خالية بمحافظة الغربية، وأحال طلب عدد من الموظفين بمديرية الصحة يلتمسون انتدابهم إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى مدير مديرية الصحة للدراسة والعرض بما لايتعارض مع مصلحة العمل .

وأحال المحافظ طلب مستأجر فرن بالخطاطبة المحطة بمركز ومدينة السادات يلتمس فيه ضم وخصم قيمة تطوير الفرن ومبلغ تأمين الحصة من قيمة التأمين الجديدة الى إدارة التفتيش بالديوان للفحص والعرض، وكذا تم إحالة طلبات عدد من المواطنين لتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص إلى إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام لإعانتهم على تحمل إعباء المعيشة .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شدد على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالإهتمام بالأصول الغير المستغلة بنطاق المحافظة ووضع تصور كامل لإستغلالها وبحث إمكانية الإستفادة القصوى منها بما يحقق النفع العام، كما شدد على ضرورة الإهتمام بتحسين قطاع البيئة والطرق ومستوى الإنارة وتعظيم الإستفادة من موارد الموازنة والتفكير خارج الصندوق . يأتى هذا الإجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس المحافظين السابق.

حضر الإجتماع محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .

هذا وقد وجه المحافظ بسرعة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بشأن خطة الرصف و الإنارة ورفع كفاءة الطرق كل فى نطاقه بالتنسيق مع مديرية الطرق، مع وضع تصور لإمكانية التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجميع القمامة من المنازل للحد من إنتشارها.

كما وجه بسرعة التواصل المباشر مع المواطنين والإستجابة لشكواهم وخاصة بقطاع الصرف الصحى بالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً على التواجد الميدانى المستمر بالشارع وسرعة رفع كافة تراكمات وتجمعات القمامة والتعامل الفورى معها حفاظاَ على المظهر الحضارى للمحافظة .

وفى نهاية الإجتماع أشاد المحافظ بمستوى الأداء فى ملف إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة وموجهاً بتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف والحفاظ على المال العام ومنع إهدار حق الدولة.







