سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خلال لقائه بالمواطنين..

محافظ المنوفية يوجه بدراسة وعرض إمكانية استكمال تنفيذ مشروع الصرف لعزبة أبو سيف

الأحد، 23 فبراير 2020 12:54 م
محافظ المنوفية يوجه بدراسة وعرض إمكانية استكمال تنفيذ مشروع الصرف لعزبة أبو سيف جانب من اللقاء
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة وعرض إمكانية استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو سيف التابعة لقرية ميت خاقان بشبين الكوم بالجهود الذاتية وذلك بناء على رغبة عدد من أهالى العزبة .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للاستماع الى طلباتهم وشكواهم وإيجاد حلول لها فى إطار مايسمح به اللوائح والقوانين .

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بدراسة طلب عدد من الأهالى بقرية الحلامشة مركز بركة السبع بإمكانية عمل مطبات صناعية مقابل المسجد الكبير بالقرية وذلك لكثرة الحوادث والاصطدامات الناتجة عن السرعة الزائدة للسيارات والدراجات البخارية مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

ووافق المحافظ على استمرار ندب موظف للعمل بالمحلة الكبري، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقله على درجة خالية بمحافظة الغربية، وأحال طلب عدد من الموظفين بمديرية الصحة يلتمسون انتدابهم إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى مدير مديرية الصحة للدراسة والعرض بما لايتعارض مع مصلحة العمل  .

وأحال المحافظ طلب مستأجر فرن بالخطاطبة المحطة بمركز ومدينة السادات يلتمس فيه ضم وخصم قيمة تطوير الفرن ومبلغ تأمين الحصة من قيمة التأمين الجديدة الى إدارة التفتيش بالديوان للفحص والعرض، وكذا تم إحالة طلبات عدد من المواطنين لتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص إلى إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام لإعانتهم على تحمل إعباء المعيشة .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شدد على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالإهتمام بالأصول الغير المستغلة بنطاق المحافظة ووضع تصور كامل لإستغلالها وبحث إمكانية الإستفادة القصوى منها بما يحقق النفع العام، كما شدد على ضرورة الإهتمام بتحسين قطاع البيئة والطرق ومستوى الإنارة وتعظيم الإستفادة من موارد الموازنة والتفكير خارج الصندوق .  يأتى هذا الإجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء  خلال إجتماع مجلس المحافظين السابق.

حضر الإجتماع محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .

هذا وقد وجه المحافظ بسرعة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بشأن خطة الرصف و الإنارة ورفع كفاءة الطرق كل فى نطاقه بالتنسيق مع مديرية الطرق، مع وضع تصور لإمكانية التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجميع القمامة من المنازل للحد من إنتشارها.

كما وجه بسرعة التواصل المباشر مع المواطنين والإستجابة لشكواهم وخاصة  بقطاع الصرف الصحى بالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً على  التواجد الميدانى المستمر بالشارع وسرعة رفع كافة تراكمات وتجمعات القمامة والتعامل الفورى معها حفاظاَ على المظهر الحضارى للمحافظة .

وفى نهاية الإجتماع أشاد المحافظ بمستوى الأداء فى ملف إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة وموجهاً بتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف والحفاظ على المال العام ومنع إهدار حق الدولة.

 

1N3A4116
 
 
1N3A4122
 

 

1N3A4328
 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

لقاء المواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام"

النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة