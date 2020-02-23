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محافظ القليوبية: 51 مليون جنيه لإصلاح المعدات المتعطلة ودعم الجراجات بـ 1330 كاوتش

الأحد، 23 فبراير 2020 03:28 م
محافظ القليوبية: 51 مليون جنيه لإصلاح المعدات المتعطلة ودعم الجراجات بـ 1330 كاوتش جولة محافظ القليوبية بجراجات الحملة الميكانيكية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تولى إهتماما بالغا بمنظومة النظافة وعودة المظهر الجمالى لشوارعها، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم إلا من خلال توفير المعدات الميكانيكية بكافة أشكالها لتسهم بالإرتقاء بالمنظومة، مؤكدا أنه تم تحديد احتياجات كل مدن وقرى المحافظة من المعدات للوصول إلى أعلى معدل تشغيل فعلى للحملة، كما سيتم إنهاء أعمال الصيانة الممكنة للمعدات والسيارات والجرارات، بدلاً من تكهين المعطل لترشيد النفقات وتقليل المصروفات غير اللازمة.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، لتفقد جراج الحملة الميكانيكية لحى شرق شبرا الخيمة لبدء تسليم المعدات التى سيتم إصلاحها ضمن خطة المحافظة للعمرات الجسيمة، والتى تم إسنادها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن المحافظة حصلت على تمويل من وزارة التنمية المحلية بمبلغ 51 مليون جنيه.

ورافق المحافظ الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، والمهندس إبراهيم حافظ رئيس لجنة الممارسات ومندوب وزارة التنمية المحلية.

وخلال الجولة أيضا أشرف المحافظ، على استلام 1330 كاوتش مختلف الأنواع للمعدات المملوكة للمحافظة (سيارات - لوادر)، حيث وجه المحافظ بالاستغلال الأمثل لكافة معدات وسيارات الأحياء، وصيانة ورفع كفاءة وإصلاح السيارات المعطلة داخل الجراحات من أجل الإستفادة القصوى منها فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد المحافظ، على أنه خلال العام الحالى تم دعم الأحياء والجراجات بسيارات ومعدات بمبالغ كبيرة، مشدداً على أهمية وضع أسلوب عمل ونظام مع تحديد المهام والمسئوليات للحفاظ على تلك المعدات مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على السائق فى عمله.

محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية (1)
محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية

 

محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية (2)
محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية

 

محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية (3)
محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية

 

محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية (4)
محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية

 

محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية (5)
محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية 

 

محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية (6)
محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية 

 

محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية (7)
محافظ القليوبية يتفقد جراج الحملة الميكانيكية

 

 


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