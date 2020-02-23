محافظ الغربية يتفقد حملة إزالة الإشغالات والنظافة بشوارع المحافظة

الغربية - فريق المحافظات

شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بتكثيف أعمال النظافة اليومية بجميع الشوارع ورفع كافة تجمعات القمامة بصفة دورية ، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية المفاجئة لمحافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

بدأت الجولة بتفقد شارع نعمان الأعصر وميدان الششتاوى ، حيث أصدر محافظ الغربية توجيهاته بشن حملة إشغالات مكبرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، مكلفاً أيضاً بالتنسيق مع إدارة المرور وتطبيق قانون تنظيم سير التوتوك.

كما تابع محافظ الغربية ونائبه جولتها بتفقد مصنع تدوير القمامة بالمحلة لمتابعته بعد تشغيله والإنتهاء من صيانة خطوط التدوير، مشدداً على تنظيم عمل المصنع لإستيعاب كمية القمامة المتولدة يومياً وعدم تراكم أى كميات جديدة من القمامة.

وقد دشن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مبادرة "سلامة قلبك" والتى تتضمن ثلاث محاور تتمثل فى (الكشف المبكر عن العيوب بالقلب للأطفال حديثى الولادة – الوقاية من الذبحة الصدرية - إستمرار مشروع روماتيزم القلب) ، جاء ذلك خلال إحتفالية التدشين بمسرح شركة الغزل بالمحلة الكبرى بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتور علاء الغمراوى رئيس جمعية قلوب أصحاء قدم خلالها الشكر لمحافظ الغربية على دعمه للمنظومة الصحية وخاصة مبادرة سلامة قلبك للكشف المبكر عن العيوب الخلقية عند حديثى الولادة من خلال التشخيص فى أول ٤٨ ساعة من الولادة لقياس نسبة الأكسجين فى الدم ثم تحويل الحالات الإيجابية لعمل موجات صوتية للقلب وعمل الفحوصات الدورية والحرص على علاج الإلتهابات الحلقية الذى يؤدى الإهمال بالإصابة بالحمى الروماتيزمية المتسببة لمرض روماتيزم القلب ، موضحاً أن المبادرة جاءت بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى وجمعية قلوب أصحاء وكلية طب الزقازيق.

كما قدم الدكتور محفوظ الشهاوى رئيس جمعية القلب الأمريكية لطب القلب الوقائى شرح لمبادرة حماية قصور المصريين من قصور الشرايين التاجية (الذبحة الصدرية وجلطات القلب) ، مشيراً إلى أهمية ممارسة الرياضة فى الحد من الإصابة بالأمراض الصدرية.

وقدم الدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء سابقاً والرئيس الشرفى للمبادرة الشكر لمحافظ الغربية على إهتمامه بالمبادرات الصحية وتقديمه الدعم الكامل لمكافحة الأمراض ولنشر الوعى الصحي.



محافظ الغربية يتابع حملة إزالة الإشغالات وحملات النظافة



محافظ الغربية يتابع حملة إزالة الإشغالات وحملات النظافة



محافظ الغربية يتابع حملة إزالة الإشغالات وحملات النظافة



محافظ الغربية يتابع حملة إزالة الإشغالات وحملات النظافة



محافظ الغربية يتابع حملة إزالة الإشغالات وحملات النظافة



محافظ الغربية يتابع حملة إزالة الإشغالات وحملات النظافة



محافظ الغربية يتابع حملة إزالة الإشغالات وحملات النظافة



محافظ الغربية يتابع حملة إزالة الإشغالات وحملات النظافة



محافظ الغربية يتابع حملة إزالة الإشغالات وحملات النظافة



محافظ الغربية يتابع حملة إزالة الإشغالات وحملات النظافة