محافظ الغربية: المرأة الصالحة تساهم ببناء مجتمع متقدم يساعد فى النهوض بالوطن

الغربية - عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أهمية دور المرأة فى المجتمع، مشيراً إلى أن المرأة الصالحة تساهم فى بناء مجتمع متقدم يساعد فى النهوض بالوطن، جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية مع أعضاء المجلس القومى للمرأة.



وأوضح محافظ الغربية، ضرورة قيام المجلس القومى بالتوعية اللازمة للسيدات بالقرى فى كافة المجالات وإشراك الشباب بالرأى والاستماع إلى مقترحاتهم.



وأشار إلى أهمية دور المجلس القومى للمرأة للنهوض بالقرى المنتجة، والتى تتميز بصناعات مختلفة وخلق أسواق جديدة للتوسع فى الأنشطة التجارية والاقتصادية واتباع خطوات التسويق الناجح والتنسيق بين الجهات المعنية لتكون هذه القرى بؤرة نور توفر التعلم والتدريب وتساعد على تخريج أجيال مدربة تدريب جيد يساعد على توفير عمالة ذو مهارة عالية.



كما أكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق وفتح أفاق جديدة للقضاء على الهجرة غير الشرعية.



وخلال الاجتماع؛ قدمت الدكتورة صفاء مرعى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الدائم للمجلس والمرأة، مشيرة إلى أن المجلس قام باستخراج عدد 8 آلاف بطاقة رقم قومى للسيدات بالقرى وعدد 3 آلاف و600 شهادة أمان، كما تم إقامة العديد من المعارض المنتجة بمراكز المدن والمشاركة فى العديد من المبادرات التى تساهم فى التوعية وحل كثير من المشاكل.



وفى نهاية الاجتماع أكد محافظ الغربية ضرورة أن يكون لدينا توجه واحد وثابت من أجل مصلحة الوطن، مؤكداً أن المرأة ليست نصف المجتمع بل هى المجتمع كله وهى أساس بناء الأسرة.



وكان افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المعرض الخيرى للأعمال اليدوية لسيدات مصر بنادى المعلمين بطنطا، والذى يقام على مدار يومين ويضم أعمالاً يدوية لسيدات مصر من جميع المحافظات، جاء ذلك فى إطار التنسيق بين محافظة الغربية ومؤسسة عظيمات مصر.



حضر الاحتفال (النائبة غادة العجمى نائب المصريين بالخارج ورئيس مؤسسة عظيمات مصر – اللواء حمدى بخيت عضو مجلس النواب – النائب محمد عبده - النائبة شادية ثابت – النائبة سحر سليمان – المحاسب أحمد عبد المنعم – الفنان طارق الدسوقى - الفنانة حنان شوقى).



وعقب الافتتاح؛ تفقد محافظ الغربية المعرض الذى يضم العديد من الأعمال اليدوية المتميزة، مقدماً التحية لجميع الأمهات المشاركين فى المعرض، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بالمرأة لأنها هى أساس صلاح الأجيال وتساعد فى بناء الوطن، مؤكداً أن هذا المعرض يهدف إلى الترويج إلى منتجات السيدات وإظهار أعمالهم لزيادة الدخل والعمل على مواجهة أعباء الحياة.