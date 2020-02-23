محافظ الطائف السعودية يدشن المعرض المرورى "قيادتك مهارة .. وذوق رفيع"

وكالات

دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميمونى، اليوم، معرضاً لرفع مستوى الوعى المرورى الذى أقامته إدارة مرور المحافظة تحت شعار " قيادتك مهارة .. وذوق رفيع "، بحضور مديرى الإدارات الحكومية بالمحافظة وعدد من المسؤولين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قام محافظ الطائف بقص شريط الافتتاح، ثم تجول داخل المعرض الذى يضم مشاركة أكثر من " 15 " إدارة حكومية وشركات تهدف إلى توعية المجتمع.

وأشاد الميموني بالمعرض وما يحتويه من أفكار مميزة، مقدماً شكره وتقديره لمدير مرور المحافظة والمشاركين في المعرض من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدا أهمية الالتزام والتقيد بتعليمات المرور وأنظمته للحد من الحوادث المرورية لما لها من تأثير على الفرد والمجتمع.

من جهته أكد مدير مرور محافظة الطائف العقيد علي بن فيحان الشيباني أهمية التعاون في مجال التوعية المرورية حيث أن ذلك مسئولية الجميع لتلافي الحوادث التي يروح ضحيتها العديد من الأبرياء.

ودعا الشيباني الجميع بزيارة المعرض الذي يحتوي على العديد من المواضيع التوعوية في مجال السلامة المرورية، مشيراً إلى أن المعرض يستمر لمدة 5 أيام ويشهد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج المتميزة التي تلامس مختلف شرائح المجتمع.

وفي ختام الحفل كرم مدير مرور محافظة الطائف الدروع وشهادات الشكر للمشاركين في إنجاح فعاليات المعرض من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الإعلامية، مثمناً مشاركتها الفعالة في المعرض.