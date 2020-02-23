محافظ أسيوط يتفقد أعمال التجميل بشوارع حى شرق بمشاركة طلاب التعليم الفنى ويشيد بجهودهم

أسيوط - ضحا صالح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها بشوارع حى شرق ضمن خطة وضعتها المحافظة لتطوير وتجميل الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسيوط، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية وإدارة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم تشمل إعادة دهان الأسوار والبلدورات وأعمدة الإنارة وصيانة أحواض الزهور بالشوارع ودهان وتجديد مقاعد الانتظار معلناً دعمه الكامل للإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطن وذلك طبقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال محافظ أسيوط إن أعمال التطوير والتجميل تتم بأيدى طالبات وطلاب مدارس التعليم الفنى تنفيذًا لمبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل وتفعيل المشاركة المجتمعية، والتى تم إطلاقها بجميع قرى ومراكز المحافظة لاستكمال أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الأماكن التى تخدم قطاع عريض من المواطنين.

وخلال الجولة أشاد المحافظ بجهود القائمين على العمل من طلاب التعليم الفنى فى أعمال التجميل ودهان الأعمدة والبلدورات والأسوار بالشوارع والميادين وما يبذلونه من جهد فى أعمال التجميل، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين جميع الأجهزة المعنية والتنسيق مع كافة الهيئات لتحقيق هذا التطوير فى أسرع وقت للنهوض بمختلف الخدمات من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة.

وكان المحافظ قد استعان بمعلمى وطلاب مدارس التعليم الفنى للمشاركة فى أعمال التجميل والتطوير للاستفادة من خبراتهم ومهارتهم وترشيد النفقات فضلا عن تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال توفير جميع المستلزمات والاحتياجات لتنفيذ أعمال التجميل والتطوير بجميع أنحاء المحافظة.

كما أكد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم لطلاب وتلاميذ المرحلة الإبتدائية على أكمل وجه خاصة مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى، لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية كمديرية التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحى والمحافظة والأحياء والمراكز لتوفير الامكانات اللازمة لنجاح الحملة.

وأضاف المحافظ أنه يجرى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لعلاج والوقاية من الأنيميا - التقزم - السمنة لطلاب المدارس بأسيوط بواقع ٥٨ فريق للمحافظة، مشددًا على توعية الطلاب بالاهتمام بصحتهم العامة لخلق أجيال أصحاء يخدمون الوطن، مشيرًا إلى أن التعليم والصحة هما ركيزة بناء أى مجتمع متحضر، لافتًا إلى إنه فى حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحى للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة، مضيفًا إنه سيتم متابعة الأطفال المصابين أثناء وبعد الحملة حتى يتم شفائهم تمامًا.

وأشار الدكتور سامى شريف مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع وسط الصعيد، إنه تم الوصول إلى نسبة ٣٢ % من المستهدف حتى الآن، لافتًا إلى أن هيئة التأمين الصحى قد بدأت فى تنفيذ فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للوقاية من الأنيميا - التقزم - السمنة لطلاب المدارس بمحافظتى أسيوط والوادى الجديد، بناءاً على توجيهات الدكتور عماد كاظم مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى وتحت إشراف الدكتور محمد على رسلان مدير المنطقة الطبية بمحافظة أسيوط لتشمل جميع مدارس المحافظة بالمرحلة الابتدائية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



محافظ أسيوط يتفقد أعمال التجميل بشوارع حي شرق



محافظ أسيوط يتفقد أعمال التجميل بشوارع حي شرق



محافظ أسيوط يتفقد أعمال التجميل بشوارع حي شرق



محافظ أسيوط يتفقد أعمال التجميل بشوارع حي شرق



محافظ أسيوط يتفقد أعمال التجميل بشوارع حي شرق