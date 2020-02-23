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محافظ أسوان يقرر غلق الشوادر العشوائية لبيع اللحوم حفاظاً على صحة المواطنين

الأحد، 23 فبراير 2020 06:05 م
محافظ أسوان يقرر غلق الشوادر العشوائية لبيع اللحوم حفاظاً على صحة المواطنين شوادر اللحمة
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، غلق وإزالة أى شوادر عشوائية تقوم ببيع اللحوم بعيداً عن محلات الجزارة المرخصة والرقابة البيطرية والصحية ، مع منع ذبح المواشى والخراف فى الشوارع والإلتزام بذبحها داخل السلخانات لتوقيع الكشف البيطرى الظاهرى بواسطة أطباء المجازر ، ثم ختم اللحوم الصالحة للإستهلاك الآدمى وإعدام الغير صالح منها.

يأتى ذلك حفاظاً على صحة المواطنين ومنع التلوث البيئى بعد إنتشار ظاهرة بيع اللحوم البلدى داخل شوادر بالشوارع والمناطق السكنية.

وكلف محافظ أسوان، الطب البيطرى والوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لتنفيذ هذا القرار بشكل فورى من خلال حملات مفاجئة على هذه الشوادر لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان الإلتزام ببيع اللحوم البلدى داخل محلات الجزارة طبقاً للإشتراطات البيطرية والصحية لعرض وبيع اللحوم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطرى بأنه تم تنظيم حملة تفتيش من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم البلدى الكبيرة المذبوحة خارج السلخانة بمدينة أسوان ، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على هذه الكميات وتحرير محاضر للمخالفين والتى تنوعت ما بين ذبح خارج المجزر وأيضاً بيع لحوم بالشوارع العمومية مما يعرضها للتلوث ، وبالتالى بيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الإتجاه . 

وفى سياق آخر، التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع وفد البنك الزراعى المصرى برئاسة الدكتور تامر جمعة نائب رئيس البنك وذلك بحضور مدير عام التخطيط العمرانى.

وأوضح محافظ أسوان ، بأنه تم الإتفاق مع مجلس إدارة البنك الزراعى على وضع منظومة وبروتوكول عمل لربط برامج المشروعات مع المزارع البسيط والشباب الراغب فى إقتحام مجال الإستثمار الزراعى ليصبح من صغار المستثمرين بعد تقديم كافة الضمانات والتسهيلات الممكنة للحد من حالات التعثر بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة لحياة أفضل.

 

 

 


شوادر اللحمة

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