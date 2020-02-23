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مجموعة العشرين تتفق على البيان الختامى متضمنا الإشارة لتغير المناخ

الأحد، 23 فبراير 2020 11:08 ص
مجموعة العشرين تتفق على البيان الختامى متضمنا الإشارة لتغير المناخ مجموعة العشرين - أرشيفية
رويترز

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قال مصدر دبلوماسي من دول مجموعة العشرين إن المسؤولين الماليين لدول المجموعة اتفقوا خلال اجتماعهم بالرياض اليوم الأحد على صياغة بيان ختامي يتضمن الإشارة إلى تغير المناخ. جاء الاتفاق بعد التوصل إلى صياغة توافقية للتغلب على اعتراضات الولايات المتحدة على مسودة سابقة أشارت إلى "مخاطر الاقتصاد الكلي المتعلقة بالاستدامة البيئية".

يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في العاصمة السعودية لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على توقعات النمو وقواعد جديدة لفرض ضريبة على الشركات الرقمية العالمية.

وكانت قد حثت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، اقتصادات مجموعة العشرين على اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من حالة عدم اليقين.

وقالت جورجيفا فى مدونة نشرتها قبل الاجتماعات المرتقبة لمجموعة العشرين ، والمقرر عقدها فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، "أعتقد أن هناك ثلاثة مجالات يستطيع فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية إحراز تقديم فيما يتعلق بتوفير المزيد من اليقين بشأن الإجراءات المستقبلية خلال اجتماعات مجموعة العشرين بالمملكة العربية السعودية ، وهى : التجارة، والمناخ، وعدم المساواة".
 
وأشارت رئيسة صندوق النقد الدولى إلى أن اتفاق المرحلة الأولى الاقتصادى والتجارى بين الصين والولايات المتحدة استطاع أن يبدد بعض العواقب السلبية المباشرة التى كان يواجهها النمو العالمى، لكن العالم لا يزال بحاجة إلى نظام تجارى عالمى حديث يمكنه إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للخدمات والتجارة الإلكترونية، فيما يحمى حقوق الملكية الفكرية.

الرياض

مجموعة العشرين

تغير المناخ

الولايات المتحدة

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