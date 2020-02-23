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مجلس الشورى البحرينى: تقرير "العفو الدولية" بشأن البحرين غير صحيح

الأحد، 23 فبراير 2020 01:52 م
مجلس الشورى البحرينى: تقرير "العفو الدولية" بشأن البحرين غير صحيح مجلس الشورى البحرينى
أ ش أ

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أعرب مجلس الشورى البحرينى عن أسفه لما ورد فى تقرير منظمة العفو الدولية من مغالطات ومعلومات غير صحيحة تمس مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان فى المملكة.
وذكر المجلس - فى بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأحد - "أنه تابع التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية وما تضمنه من معلومات مغلوطة وبيانات غير صحيحة، لا تستند للحقائق ولا تعكس الواقع الذى تعيشه مملكة البحرين وجهودها فى ضمان حقوق الإنسان والحريات وهو الأمر الذى يعكس ابتعاد التقرير عن أسس ومبادئ المهنية والموضوعية والشفافية، التى يجب اتباعها فى إعداد التقارير الحقوقية حيث تم استقاء المعلومات الواردة فى التقرير من مصادر غير نزيهة، وأخبار قنوات إعلامية متحيزة، ويعرف عنها عدم مصداقيتها".
كما أعرب المجلس عن استنكاره لما ورد في التقرير .. مشيدا في الوقت ذاته بالسجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين، والمنجزات والنجاحات التي حققتها في حماية حقوق الإنسان، وهو ما يعكس حرص المملكة بمختلف مؤسساتها على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، واحترام وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعملها المستمر مع المنظمات الدولية لترسيخ نهجها الحقوقي المتقدم، وإبراز دورها ورعايتها لقيم التسامح والتعايش والعدالة، والمساواة بين جميع فئات وأطياف المجتمع.


البحرين

مجلس الشورى البحرينى

منظمة العفو الدولية

الديمقراطية

حقوق الإنسان

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